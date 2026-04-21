https://crimea.ria.ru/20260421/zona-bezopasnosti-na-granitse-s-ukrainoy-postepenno-sozdaetsya--putin--1155382441.html
Зона безопасности на границе с Украиной постепенно создается – Путин
владимир путин (политик)
россия
безопасность
новости
украина
новости сво
курская область
белгородская область
брянская область
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150862726_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_4e92ad25e8a666dd2d8ec536dec36603.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0d/1150862726_142:0:1280:853_1920x0_80_0_0_edf40f21d1ec043eee0d8652a2565077.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
15:38 21.04.2026 (обновлено: 15:49 21.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Зона безопасности на границе России с Украиной постепенно создается. Эта работа продолжится, пока не будут устранены угрозы приграничным регионам страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Та зона безопасности, о которой мы говорим, постепенно, но создается на сопредельной территории. Мы так и будем дальше действовать, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов", - сказал Путин в ходе совещания с главами российских муниципальных образований.
В ходе совещания глава государства, обращаясь к главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, констатировал, что ситуация в приграничье, в том числе в Курской области, остается непростой. При этом долгом властей является помощь пострадавшим жителям, подчеркнул президент.
"Это очевидная вещь. И надеюсь, что все мероприятия, которые проводятся по этим направлениям, они являются востребованными, и люди это чувствуют", - указал Путин.
Нужно создавать условия для того, чтобы жители приграничных регионов оставались на своей земле и имели возможность не только все воссоздать, что было утрачено, но и двигаться дальше, подчеркнул российский лидер.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.