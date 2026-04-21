Зона безопасности на границе с Украиной постепенно создается – Путин

Зона безопасности на границе России с Украиной постепенно создается. Эта работа продолжится, пока не будут устранены угрозы приграничным регионам страны. Об... РИА Новости Крым, 21.04.2026

2026-04-21T15:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Зона безопасности на границе России с Украиной постепенно создается. Эта работа продолжится, пока не будут устранены угрозы приграничным регионам страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе совещания глава государства, обращаясь к главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, констатировал, что ситуация в приграничье, в том числе в Курской области, остается непростой. При этом долгом властей является помощь пострадавшим жителям, подчеркнул президент. "Это очевидная вещь. И надеюсь, что все мероприятия, которые проводятся по этим направлениям, они являются востребованными, и люди это чувствуют", - указал Путин.Нужно создавать условия для того, чтобы жители приграничных регионов оставались на своей земле и имели возможность не только все воссоздать, что было утрачено, но и двигаться дальше, подчеркнул российский лидер.

