Зона безопасности на границе с Украиной постепенно создается – Путин - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Зона безопасности на границе с Украиной постепенно создается – Путин
Зона безопасности на границе с Украиной постепенно создается – Путин
2026-04-21T15:38
2026-04-21T15:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Зона безопасности на границе России с Украиной постепенно создается. Эта работа продолжится, пока не будут устранены угрозы приграничным регионам страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.В ходе совещания глава государства, обращаясь к главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, констатировал, что ситуация в приграничье, в том числе в Курской области, остается непростой. При этом долгом властей является помощь пострадавшим жителям, подчеркнул президент. "Это очевидная вещь. И надеюсь, что все мероприятия, которые проводятся по этим направлениям, они являются востребованными, и люди это чувствуют", - указал Путин.Нужно создавать условия для того, чтобы жители приграничных регионов оставались на своей земле и имели возможность не только все воссоздать, что было утрачено, но и двигаться дальше, подчеркнул российский лидер.
Зона безопасности на границе с Украиной постепенно создается – Путин

15:38 21.04.2026 (обновлено: 15:49 21.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Зона безопасности на границе России с Украиной постепенно создается. Эта работа продолжится, пока не будут устранены угрозы приграничным регионам страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Та зона безопасности, о которой мы говорим, постепенно, но создается на сопредельной территории. Мы так и будем дальше действовать, пока не устраним угрозу для наших приграничных регионов", - сказал Путин в ходе совещания с главами российских муниципальных образований.
В ходе совещания глава государства, обращаясь к главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву, констатировал, что ситуация в приграничье, в том числе в Курской области, остается непростой. При этом долгом властей является помощь пострадавшим жителям, подчеркнул президент.
"Это очевидная вещь. И надеюсь, что все мероприятия, которые проводятся по этим направлениям, они являются востребованными, и люди это чувствуют", - указал Путин.
Нужно создавать условия для того, чтобы жители приграничных регионов оставались на своей земле и имели возможность не только все воссоздать, что было утрачено, но и двигаться дальше, подчеркнул российский лидер.
