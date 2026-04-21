Жителя Севастополя наказали за призывы убивать русских
2026-04-21T12:00
2026-04-21T12:32
Жителя Севастополя наказали за призывы убивать русских

12:00 21.04.2026 (обновлено: 12:32 21.04.2026)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкруки наручники
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Жителя Севастополя приговорили к принудительным работам за публичные призывы убивать русских. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что мужчина, 1995 г.р., в одном из "Телеграм"-сообществ разместил комментарии, призывающие к совершению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности - русские", - говорится в сообщении.
В отношении злоумышленника было возбуждено и расследовано уголовное дело. В суде подсудимый признал вину в полном объеме и оказывал содействие следствию.
"С учетом изложенного, суд назначил ему наказание в виде принудительных работ на срок один год с удержанием 10 процентов из зарплаты осужденного в доход государства. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, в том числе в сети "Интернет", сроком на один год шесть месяцев", - отметили в ведомстве.
Приговор в законную силу пока не вступил.
