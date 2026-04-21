Женщина подорвалась на мине "лепесток" в Брянской области
Женщина подорвалась на мине "лепесток" в Брянской области - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Женщина подорвалась на мине "лепесток" в Брянской области
Мирная жительница Брянской области погибла в результате взрыва мины "лепесток", сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T20:50
2026-04-21T20:50
2026-04-21T20:50
брянская область
обстрелы брянской области
происшествия
александр богомаз
атаки всу
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Мирная жительница Брянской области погибла в результате взрыва мины "лепесток", сообщил губернатор региона Александр Богомаз.Он выразил соболезнования родным погибшей и пообещал оказать семье материальную помощь.Только в период с 7 по 14 апреля в результате ударов ВСУ погибли 29 мирных жителей, в том числе трое детей, сообщил ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
брянская область
брянская область, обстрелы брянской области, происшествия, александр богомаз, атаки всу
Женщина подорвалась на мине "лепесток" в Брянской области
В Брянской области женщина наступила на мину "лепесток" и погибла - губернатор