Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260421/zhenschina-podorvalas-na-mine-lepestok-v-bryanskoy-oblasti-1155396871.html
Женщина подорвалась на мине "лепесток" в Брянской области
Мирная жительница Брянской области погибла в результате взрыва мины "лепесток", сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T20:50
брянская область
обстрелы брянской области
происшествия
александр богомаз
атаки всу
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/09/1124108939_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7a549d2a469cffc7525b7767439c78b1.jpg
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/09/1124108939_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8926e05afda66c3f02ee2a5842b64492.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
20:50 21.04.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток"
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Мирная жительница Брянской области погибла в результате взрыва мины "лепесток", сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"В селе Курковичи Стародубского муниципального округа мирная жительница наступила на мину "лепесток". В результате террористических действий укронацистов женщина, к сожалению, погибла", - написал губернатор в своем канале в МАХ.
Он выразил соболезнования родным погибшей и пообещал оказать семье материальную помощь.
Только в период с 7 по 14 апреля в результате ударов ВСУ погибли 29 мирных жителей, в том числе трое детей, сообщил ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Брянская областьОбстрелы Брянской областиПроисшествияАлександр БогомазАтаки ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
