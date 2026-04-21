Зеленский сделал дерзкий выпад в адрес Трампа

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президента США Дональд Трамп не может быть гарантом мира на Украине, поскольку его срок скоро закончится и РИА Новости Крым, 21.04.2026

2026-04-21T09:47

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президента США Дональд Трамп не может быть гарантом мира на Украине, поскольку его срок скоро закончится и дальнейшие шаги Штатов по отношению к Украине не ясны. Он также заявил, что Киев не намерен выводить войска с территории Донбасса, поскольку это, по его словам, будет "стратегическим проигрышем" для Украины и ВСУ.Также Зеленский призвал "не делать сенсацию" из ранее анонсированного, но пока не состоявшегося визита спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера в Киев.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос возобновления переговоров по Украине не является на данный момент приоритетом для РФ, Москва готова рассмотреть соответствующий запрос после его поступления.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он также отметил, что переговоры в любом случае будут очень сложными и небыстрыми.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лукашенко: Трампу надо договариваться с ПутинымКиев обратился к Турции с просьбой организовать встречу Путина и ЗеленскогоЛавров охарактеризовал мирный процесс по Украине

