Зеленский сделал дерзкий выпад в адрес Трампа
2026-04-21T09:47
Зеленский заявил о неспособности Трампа быть гарантом мира на Украине
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президента США Дональд Трамп не может быть гарантом мира на Украине, поскольку его срок скоро закончится и дальнейшие шаги Штатов по отношению к Украине не ясны.
"Например, США говорят – президент Трамп. Президент Трамп еще два с половиной года, а что мы будем делать потом?", – цитируют Зеленского украинские СМИ.
Он также заявил, что Киев не намерен выводить войска с территории Донбасса, поскольку это, по его словам, будет "стратегическим проигрышем" для Украины и ВСУ.
Также Зеленский призвал "не делать сенсацию" из ранее анонсированного, но пока не состоявшегося визита спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера в Киев.
"Я считаю, что их (Уиткоффа и Кушнера – ред.) приезд нужен не нам, а им. Это неуважение – ездить в Москву и не приехать в Киев", – заявил глава киевского режима.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил
, что вопрос возобновления переговоров по Украине не является на данный момент приоритетом для РФ, Москва готова рассмотреть соответствующий запрос после его поступления.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что СВО будет продолжаться
до тех пор, пока Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он также отметил, что переговоры в любом случае будут очень сложными и небыстрыми.
