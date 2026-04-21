Зеленский сделал дерзкий выпад в адрес Трампа - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Зеленский сделал дерзкий выпад в адрес Трампа
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президента США Дональд Трамп не может быть гарантом мира на Украине, поскольку его срок скоро закончится и РИА Новости Крым, 21.04.2026
Зеленский заявил о неспособности Трампа быть гарантом мира на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президента США Дональд Трамп не может быть гарантом мира на Украине, поскольку его срок скоро закончится и дальнейшие шаги Штатов по отношению к Украине не ясны.
"Например, США говорят – президент Трамп. Президент Трамп еще два с половиной года, а что мы будем делать потом?", – цитируют Зеленского украинские СМИ.
Он также заявил, что Киев не намерен выводить войска с территории Донбасса, поскольку это, по его словам, будет "стратегическим проигрышем" для Украины и ВСУ.
Также Зеленский призвал "не делать сенсацию" из ранее анонсированного, но пока не состоявшегося визита спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа и зятя американского президента Джареда Кушнера в Киев.
"Я считаю, что их (Уиткоффа и Кушнера – ред.) приезд нужен не нам, а им. Это неуважение – ездить в Москву и не приехать в Киев", – заявил глава киевского режима.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос возобновления переговоров по Украине не является на данный момент приоритетом для РФ, Москва готова рассмотреть соответствующий запрос после его поступления.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что СВО будет продолжаться до тех пор, пока Зеленский не наберется смелости для заключения мирного соглашения с Россией. Он также отметил, что переговоры в любом случае будут очень сложными и небыстрыми.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Лукашенко: Трампу надо договариваться с Путиным
Киев обратился к Турции с просьбой организовать встречу Путина и Зеленского
Лавров охарактеризовал мирный процесс по Украине
 
11:33Скоробогатова: банки и маркетплейсы переходят к более зрелой модели
11:25Чем закончится конфликт США и Ирана
11:05В Запорожской области ВСУ ударили по больнице и центру животных
10:48Крым и Ростов договорились о сотрудничестве в сфере туризма
10:22Съезд с трассы "Дон" на объездную Краснодара закроют на неделю
10:17Задержка поездов из-за происшествия в Ростовской области - актуальные данные
10:05Крымчане отдали аферистам 45 миллионов рублей за неделю
09:47Зеленский сделал дерзкий выпад в адрес Трампа
09:38В Крыму начали капремонт федеральной трассы "Новороссия"
09:25Мир и согласие: Крым отмечает день возрождения реабилитированных народов
09:02Крымский мост сейчас - обстановка на утро вторника
08:54В Ярославской области задержали три группы пособников украинских мошенников
08:39Как в Крыму помогают гражданам из числа реабилитированных народов
08:24Водохранилища Крыма продолжают наполняться: на сколько хватит запасов
08:08В Крыму высадили 15 миллионов деревьев за семь лет
07:55Под контроль армии России перешло более 1 700 квадратных километров с начала года
07:36Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке
07:1297 беспилотников ликвидировали ночью над Черным морем и регионами России
07:07В Мексике мужчина расстрелял туристов и покончил с собой
06:43Повреждение на ж/д в Ростовской области: задерживаются 24 поезда южного и крымского направлений
Лента новостейМолния