Заявления Путина об СВО и атака ВСУ на Севастополь: главное за день

ВСУ вечером во вторник атаковали Севастополь. Заявления президента России Владимира Путина о специальной военной операции и успехи армии России на фронтах... РИА Новости Крым, 21.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. ВСУ вечером во вторник атаковали Севастополь. Заявления президента России Владимира Путина о специальной военной операции и успехи армии России на фронтах. Выпад Владимира Зеленского в адрес американского лидера Дональда Трампа и планы по запрету на выезд из Украины для молодых мужчин. Новые террористические атаки на регионы России. Рекордный рост валового регионального продукта Крыма. Новый министр экологии и природных ресурсов республики. Старт голосования для крымчан по выбору территорий для благоустройства. Прогноз на заморозки на полуострове.О главных событиях и заявлениях понедельника – в подборке РИА Новости Крым.Атака ВСУ на Севастополь Вечером во вторник украинские беспилотники пытались атаковать Севастополь. В городе была объявлена воздушная тревога. По данным губернатора Михаила Развожаева, две воздушные цели сбили в районе проспекта генерала Острякова и Андреевки.Средства ПВО в ночь на вторник перехватили и уничтожили 97 украинских беспилотников над Черным морем и российскими регионами, сообщает Минобороны РФ. В том числе ВСУ атаковали Ростовскую область – регион подвергся массированной воздушной атаке, обошлось без жертв и разрушений на земле. В Запорожской области атаке киевского режима подверглись мирные объекты: больница в городе Днепрорудном и Васильевский центр реабилитации диких животных. Всего за минувшие сутки ранения получили пять человек, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.Заявления Путина об СВОРоссия знает, чем закончится специальная военная операция, но никаких публичных заявлений на этот счет делать не будет. Об этом заявил во вторник президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии "Служение". По его словам, зона безопасности на границе России с Украиной постепенно создается. Эта работа продолжится, пока не будут устранены угрозы приграничным регионам страны.С начала весны российские военные освободили 34 населенных пункта в зоне проведения спецоперации. Под российский контроль перешло около 700 квадратных километров территории, заявил начальник Генштаба ВС России по итогам выступления на пункте управления общевойскового объединения "Южной" группировки, сообщили в Минобороны РФ. Два населенных пункта в Херсонской области взяты под контроль армии РФ только за последние сутки.Выпад Зеленского и отмена выезда для молодых украинцевГлава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что президента США Дональд Трамп не может быть гарантом мира на Украине, поскольку его срок скоро закончится и дальнейшие шаги Штатов по отношению к Украине не ясны. Он также заявил, что Киев не намерен выводить войска с территории Донбасса, поскольку это, по его словам, будет "стратегическим проигрышем" для Украины и ВСУ.Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что офис главы киевского режима при этом обсуждает возможность отмены разрешения на выезд с территории Украины для молодежи в возрасте от 18 до 22 лет.Экономика КрымаСобственные доходы Крыма в прошлом году увеличились более чем на 20% и превысили 160 миллиардов рублей, за прошлый год заключено 44 инвестиционных соглашения на 150 миллиардов рублей, в этом году уже подписано 14 договоров на 67 миллиардов рублей, сообщил во вторник председатель правительства республики Юрий Гоцанюк в ходе отчета в парламенте РК о результатах деятельности Совмина РК за 2025 год. По его словам, минувший год стал для Крыма одним из самых успешных в его новейшей истории, валовый региональный продукт республики вырос за год в 1,2 раза и превысил 945 миллиардов рублей.Новый министр экологии КрымаПарламент Крыма согласовал кандидатуру Павла Чаговца на должность министра экологии и природных ресурсов республики – главного государственного инспектора РК. Постановление, внесенное главой Крыма Сергеем Аксеновым, принято на сессии Госсовета РК во вторник. В январе этого года пост главы минприроды Крыма покинула Ольга Шевцова, возглавлявшая министерство на протяжении пяти лет. Шевцова была назначена заместителем председателя Совета министров РК.Голосование для крымчанКрымчане могут выбрать общественные территории для благоустройства. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов, голосование уже стартовало. В этом году в Крыму на обсуждение вынесены 24 общественные территории из девяти муниципальных образований. Это Бахчисарай, Евпатория, Керчь, Саки, Феодосия, Алушта, Белогорск, Симферополь и пгт Раздольное. Сделать свой выбор на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru могут жители Крыма старше 14 лет. Также можно голосовать с помощью волонтеров, которые будут работать в общественных местах, указал глава республики.Заморозки на полуостровеВ Крыму объявили штормовое предупреждение на ближайшие два дня из-за заморозков до -2 градусов, сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. В связи с этим есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.

