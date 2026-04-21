Задержка поездов из-за происшествия в Ростовской области - актуальные данные - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Задержка поездов из-за происшествия в Ростовской области - актуальные данные
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Ростовской области в результате повреждения инфраструктуры упавшими осколками БПЛА в пути задерживаются 23 пассажирских поезда. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании.
10:17 21.04.2026 (обновлено: 10:22 21.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Ростовской области в результате повреждения инфраструктуры упавшими осколками БПЛА в пути задерживаются 23 пассажирских поезда. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании.
Накануне вечером в результате постороннего вмешательства на станции Персиановка СКЖД была повреждена контактная сеть. На место происшествия были направлены аварийные бригады железнодорожников и восстановительный поезд. Движение на станции было приостановлено до 04:24 вторника. Утром во вторник сообщалось о задержке 24 поездов южного и крымского направлений, сейчас число составов незначительно сократилось.

"Из-за повреждения инфраструктуры в результате падения обломков БПЛА на станции Персиановка, которое произошло 20 апреля, в настоящее время с опозданием до 7 часов в пути задерживаются 23 пассажирских поезда", - говорится в сообщении.

На данный момент задерживаются поезда:
№ 50 Санкт-Петербург – Кисловодск
№ 126 Москва – Новороссийск
№ 138 Нижний Новгород – Кисловодск
№ 326 Пермь – Новороссийск
№ 36 Санкт-Петербург – Адлер
№ 84 Москва – Адлер
№ 4 Москва – Кисловодск
№ 418 Самара – Адлер
№ 122 Санкт-Петербург – Новороссийск
№ 12 Москва – Анапа
№ 104 Москва – Адлер
№ 152 Москва – Анапа
№ 252 Санкт-Петербург – Владикавказ
№ 30 Москва – Новороссийск
№ 102 Москва – Адлер
№ 143 Кисловодск – Москва
№ 11 Анапа – Москва
№ 125 Новороссийск – Москва
№ 339 Новороссийск – Нижний Новгород
№ 49 Кисловодск – Санкт-Петербург
№ 249 Новороссийск – Москва
№ 121 Новороссийск – Санкт-Петербург
№ 29 Новороссийск – Москва
Отмечается, что сотрудники поездов оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. На нескольких станциях людям раздают продуктовые наборы.
Так, сейчас по станциям Ростов и Лихая обеспечена погрузка питания в поезда:
№ 50 Санкт-Петербург – Кисловодск
№ 126 Москва – Новороссийск
№ 138 Нижний Новгород – Кисловодск
№ 326 Пермь – Новороссийск
№ 36 Санкт-Петербург – Адлер
№ 84 Москва – Адлер
№ 4 Москва – Кисловодск
№ 418 Самара – Адлер
№ 122 Санкт-Петербург – Новороссийск
№ 143 Кисловодск – Москва
№ 339 Новороссийск – Нижний Новгород
Ранее сообщалось о задержке поездов "Таврия" в Крым. Также 5 марта из-за повреждения инфраструктуры в Воронежской области задерживались14 пассажирских поездов.
