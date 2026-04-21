https://crimea.ria.ru/20260421/zaderzhka-poezdov-iz-za-proisshestviya-v-rostovskoy-oblasti---aktualnye-dannye-1155370603.html

Задержка поездов из-за происшествия в Ростовской области - актуальные данные - РИА Новости Крым, 21.04.2026

2026-04-21T10:22

поезд

происшествия

ростовская область

новости

российские железные дороги (ржд)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110263/93/1102639329_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_6d06031923437be932d4d48f3e50a4c9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Ростовской области в результате повреждения инфраструктуры упавшими осколками БПЛА в пути задерживаются 23 пассажирских поезда. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании.Накануне вечером в результате постороннего вмешательства на станции Персиановка СКЖД была повреждена контактная сеть. На место происшествия были направлены аварийные бригады железнодорожников и восстановительный поезд. Движение на станции было приостановлено до 04:24 вторника. Утром во вторник сообщалось о задержке 24 поездов южного и крымского направлений, сейчас число составов незначительно сократилось.На данный момент задерживаются поезда:№ 50 Санкт-Петербург – Кисловодск№ 126 Москва – Новороссийск№ 138 Нижний Новгород – Кисловодск№ 326 Пермь – Новороссийск№ 36 Санкт-Петербург – Адлер№ 84 Москва – Адлер№ 4 Москва – Кисловодск№ 418 Самара – Адлер№ 122 Санкт-Петербург – Новороссийск№ 12 Москва – Анапа№ 104 Москва – Адлер№ 152 Москва – Анапа№ 252 Санкт-Петербург – Владикавказ№ 30 Москва – Новороссийск№ 102 Москва – Адлер№ 143 Кисловодск – Москва№ 11 Анапа – Москва№ 125 Новороссийск – Москва№ 339 Новороссийск – Нижний Новгород№ 49 Кисловодск – Санкт-Петербург№ 249 Новороссийск – Москва№ 121 Новороссийск – Санкт-Петербург№ 29 Новороссийск – МоскваОтмечается, что сотрудники поездов оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. На нескольких станциях людям раздают продуктовые наборы.Так, сейчас по станциям Ростов и Лихая обеспечена погрузка питания в поезда:№ 50 Санкт-Петербург – Кисловодск№ 126 Москва – Новороссийск№ 138 Нижний Новгород – Кисловодск№ 326 Пермь – Новороссийск№ 36 Санкт-Петербург – Адлер№ 84 Москва – Адлер№ 4 Москва – Кисловодск№ 418 Самара – Адлер№ 122 Санкт-Петербург – Новороссийск№ 143 Кисловодск – Москва№ 339 Новороссийск – Нижний НовгородРанее сообщалось о задержке поездов "Таврия" в Крым. Также 5 марта из-за повреждения инфраструктуры в Воронежской области задерживались14 пассажирских поездов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:11 млн пассажиров за год – итоги работы Крымской железной дорогиМежду Симферополем и Мытищами начал ходить автобус через новые регионыЧетыре поезда "Таврия" остановлены из-за перекрытого Крымского моста

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

