"За заслуги в культуре": Путин удостоил ордена Олега Меньшикова

Президент России Владимир Путин удостоил российского актера Олега Меньшикова ордена "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий указ опубликован на... РИА Новости Крым, 21.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин удостоил российского актера Олега Меньшикова ордена "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий указ опубликован на портале официальной правовой информации.Олег Меньшиков – советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер и педагог, народный артист Российской Федерации, лауреат трех Государственных премий РФ. Художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой с 2012 года, директор Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой (2012—2021). На счету актера десятки кино- и театральных ролей. Самые известные фильмы - "Полеты во сне и наяву", "Покровские ворота", "Утомленные солнцем", "Кавказский пленник", "Сибирский цирюльник", "Статский советник" и многие другие.

