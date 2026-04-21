"За заслуги в культуре": Путин удостоил ордена Олега Меньшикова
"За заслуги в культуре": Путин удостоил ордена Олега Меньшикова
Президент России Владимир Путин удостоил российского актера Олега Меньшикова ордена "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий указ опубликован на... РИА Новости Крым, 21.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин удостоил российского актера Олега Меньшикова ордена "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий указ опубликован на портале официальной правовой информации.Олег Меньшиков – советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер и педагог, народный артист Российской Федерации, лауреат трех Государственных премий РФ. Художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой с 2012 года, директор Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой (2012—2021). На счету актера десятки кино- и театральных ролей. Самые известные фильмы - "Полеты во сне и наяву", "Покровские ворота", "Утомленные солнцем", "Кавказский пленник", "Сибирский цирюльник", "Статский советник" и многие другие.
22:43 21.04.2026
 
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель и директор Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олег Меньшиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин удостоил российского актера Олега Меньшикова ордена "За заслуги в культуре и искусстве". Соответствующий указ опубликован на портале официальной правовой информации.
"За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить Меньшикова Олега Евгеньевича – художественного руководителя государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр имени М.Н. Ермолиной", – сказано в документе.
Олег Меньшиков – советский и российский актер театра и кино, театральный режиссер и педагог, народный артист Российской Федерации, лауреат трех Государственных премий РФ. Художественный руководитель Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой с 2012 года, директор Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой (2012—2021). На счету актера десятки кино- и театральных ролей. Самые известные фильмы - "Полеты во сне и наяву", "Покровские ворота", "Утомленные солнцем", "Кавказский пленник", "Сибирский цирюльник", "Статский советник" и многие другие.
