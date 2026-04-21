Взятие поселка Ветеринарное расширяет полосу безопасности у границы РФ

Освобождение поселка Ветеринарное расширяет полосу безопасности возле границы России - МО
13:02 21.04.2026 (обновлено: 13:05 21.04.2026)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание штурмовиков группировки войск "Центр" на Днепропетровском направлении СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Освобождение поселка Ветеринарное в Харьковской области способствует расширению полосы безопасности возле российской границы. Об этом сообщили в Минобороны России.
Во вторник в ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Ветеринарное.
"Освобождение поселка Ветеринарное, в первую очередь, способствует расширению полосы безопасности возле российской границы. Подразделения группировки "Север" ежедневно продвигаются вперед, вытесняя противника все дальше от государственной границы, обеспечивая безопасность мирных жителей", - говорится в сообщении
Штурмовики заходили в поселок при поддержке беспилотников, артиллерии и танков, выбив противника, отметили в МО. После этого они закрепились в селе, провели зачистку зданий и подвальных помещений, а также подняли государственный флаг России в центре населенного пункта.
Ранее во вторник начальник Генштаба ВС России проинформировал, что с начала года под контроль ВС РФ перешло 80 населенных пунктов и более 1700 квадратных километров территории. Наиболее активные боевые действия идут на Краснолиманском направлении, где штурмовые подразделения группировки продолжают освобождение Красного Лимана.
