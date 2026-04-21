Взятие поселка Ветеринарное расширяет полосу безопасности у границы РФ - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Взятие поселка Ветеринарное расширяет полосу безопасности у границы РФ
Взятие поселка Ветеринарное расширяет полосу безопасности у границы РФ - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Взятие поселка Ветеринарное расширяет полосу безопасности у границы РФ
Освобождение поселка Ветеринарное в Харьковской области способствует расширению полосы безопасности возле российской границы. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T13:02
2026-04-21T13:05
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Освобождение поселка Ветеринарное в Харьковской области способствует расширению полосы безопасности возле российской границы. Об этом сообщили в Минобороны России. Во вторник в ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Ветеринарное. Штурмовики заходили в поселок при поддержке беспилотников, артиллерии и танков, выбив противника, отметили в МО. После этого они закрепились в селе, провели зачистку зданий и подвальных помещений, а также подняли государственный флаг России в центре населенного пункта.Ранее во вторник начальник Генштаба ВС России проинформировал, что с начала года под контроль ВС РФ перешло 80 населенных пунктов и более 1700 квадратных километров территории. Наиболее активные боевые действия идут на Краснолиманском направлении, где штурмовые подразделения группировки продолжают освобождение Красного Лимана.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар нанесен по УкраинеАрмия России освободила еще один населенный пункт в Харьковской областиГолос разума: для чего Россия опубликовала список заводов БПЛА в Европе
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, харьковская область, новости
Взятие поселка Ветеринарное расширяет полосу безопасности у границы РФ

Освобождение поселка Ветеринарное расширяет полосу безопасности возле границы России - МО

13:02 21.04.2026 (обновлено: 13:05 21.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Освобождение поселка Ветеринарное в Харьковской области способствует расширению полосы безопасности возле российской границы. Об этом сообщили в Минобороны России.
Во вторник в ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Ветеринарное.
"Освобождение поселка Ветеринарное, в первую очередь, способствует расширению полосы безопасности возле российской границы. Подразделения группировки "Север" ежедневно продвигаются вперед, вытесняя противника все дальше от государственной границы, обеспечивая безопасность мирных жителей", - говорится в сообщении
Штурмовики заходили в поселок при поддержке беспилотников, артиллерии и танков, выбив противника, отметили в МО. После этого они закрепились в селе, провели зачистку зданий и подвальных помещений, а также подняли государственный флаг России в центре населенного пункта.
Ранее во вторник начальник Генштаба ВС России проинформировал, что с начала года под контроль ВС РФ перешло 80 населенных пунктов и более 1700 квадратных километров территории. Наиболее активные боевые действия идут на Краснолиманском направлении, где штурмовые подразделения группировки продолжают освобождение Красного Лимана.
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииХарьковская областьНовости
 
