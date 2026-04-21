Взятие поселка Ветеринарное расширяет полосу безопасности у границы РФ

Взятие поселка Ветеринарное расширяет полосу безопасности у границы РФ - РИА Новости Крым, 21.04.2026

Взятие поселка Ветеринарное расширяет полосу безопасности у границы РФ

Освобождение поселка Ветеринарное в Харьковской области способствует расширению полосы безопасности возле российской границы. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 21.04.2026

2026-04-21T13:02

2026-04-21T13:02

2026-04-21T13:05

харьковская область

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Освобождение поселка Ветеринарное в Харьковской области способствует расширению полосы безопасности возле российской границы. Об этом сообщили в Минобороны России. Во вторник в ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Ветеринарное. Штурмовики заходили в поселок при поддержке беспилотников, артиллерии и танков, выбив противника, отметили в МО. После этого они закрепились в селе, провели зачистку зданий и подвальных помещений, а также подняли государственный флаг России в центре населенного пункта.Ранее во вторник начальник Генштаба ВС России проинформировал, что с начала года под контроль ВС РФ перешло 80 населенных пунктов и более 1700 квадратных километров территории. Наиболее активные боевые действия идут на Краснолиманском направлении, где штурмовые подразделения группировки продолжают освобождение Красного Лимана.

харьковская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, харьковская область, новости