Высокие цены на нефть: выгодно ли это США и что будет с контролем над Ормузом - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Высокие цены на нефть: выгодно ли это США и что будет с контролем над Ормузом
Высокие цены на нефть: выгодно ли это США и что будет с контролем над Ормузом - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Высокие цены на нефть: выгодно ли это США и что будет с контролем над Ормузом
Утверждения о том, что для США якобы выгодны высокие цены на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива, не имеют под собой... РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T06:03
2026-04-21T06:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Утверждения о том, что для США якобы выгодны высокие цены на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива, не имеют под собой оснований. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Эксперт также выразил уверенность, что флоту США не удастся взять под контроль судоходство в Ормузском проливе."Ормузский пролив – не ручеек. Его контролировать, будучи там "в гостях", очень сложно. Нужно пригнать туда свой флот, его обеспечивать, да еще и охранять – это как выставить свои мишени там. Ирану есть чем противодействовать флоту США", – отметил Шатров.Он добавил, что американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, судя по всему, вообще никак не прислушивается к своим экспертам по проблемам Ближнего Востока и Персидского залива, иначе вряд ли шла бы на такие откровенные провокационные шаги.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов. Проход должен осуществляться по согласованному и заранее объявленному маршруту, установленному Организацией портов и мореплавания Ирана.Однако президент США Дональд Трамп отказался снять блокаду иранских портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку. В этой ситуации Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана заявил, что Тегеран будет контролировать движение судов в Ормузском проливе до окончательного завершения войны с США и установления устойчивого мира.Иран также отказался от участия во втором раунде переговоров с США.Все об обострении ситуации на Ближнем Востоке читайте здесь &gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цены на нефть в мире вырастут на 20 процентов - прогноз Россия может восполнить дефицит энергоресурсов Китая – Лавров США продлили снятие санкций с российской нефти
ближний восток
иран
ормузский пролив
ближний восток, игорь шатров, мнения, иран, обострение между ираном и сша, нефть, ормузский пролив
Высокие цены на нефть: выгодно ли это США и что будет с контролем над Ормузом

Высокие цены на нефть из-за войны на Ближнем Востоке невыгодны США – эксперт

06:03 21.04.2026
 
Работа нефтяных станков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Утверждения о том, что для США якобы выгодны высокие цены на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива, не имеют под собой оснований. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
"Где там американская выгода, не очень прослеживается. Многие говорят о том, что высокие цены на нефть США выгодны. Это чушь. Никогда американцы не были импортерами нефти в глобальном смысле. Им не нужна была дорогая нефть, им нужны дешевый бензин и солярка, которые делаются из импортной нефти, поэтому Штатам необходимы низкие цены на нефть", – сказал политолог.
Эксперт также выразил уверенность, что флоту США не удастся взять под контроль судоходство в Ормузском проливе.
"Ормузский пролив – не ручеек. Его контролировать, будучи там "в гостях", очень сложно. Нужно пригнать туда свой флот, его обеспечивать, да еще и охранять – это как выставить свои мишени там. Ирану есть чем противодействовать флоту США", – отметил Шатров.
Он добавил, что американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом, судя по всему, вообще никак не прислушивается к своим экспертам по проблемам Ближнего Востока и Персидского залива, иначе вряд ли шла бы на такие откровенные провокационные шаги.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
17 апреля глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил об открытии Ормузского пролива для всех коммерческих судов. Проход должен осуществляться по согласованному и заранее объявленному маршруту, установленному Организацией портов и мореплавания Ирана.
Однако президент США Дональд Трамп отказался снять блокаду иранских портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку. В этой ситуации Высший совет национальной безопасности (ВСНБ) Ирана заявил, что Тегеран будет контролировать движение судов в Ормузском проливе до окончательного завершения войны с США и установления устойчивого мира.
Иран также отказался от участия во втором раунде переговоров с США.
Ближний ВостокИгорь ШатровМненияИранОбострение между Ираном и СШАНефтьОрмузский пролив
 
