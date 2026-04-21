Выбрала восемь чисел подряд: россиянка выиграла в лотерею 39 млн рублей - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Выбрала восемь чисел подряд: россиянка выиграла в лотерею 39 млн рублей
Выбрала восемь чисел подряд: россиянка выиграла в лотерею 39 млн рублей - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Выбрала восемь чисел подряд: россиянка выиграла в лотерею 39 млн рублей
От 13 до 20 – жительница Республики Марий Эл отметила в лотерейном билете восемь чисел подряд и выиграла. Об этом сообщили в пресс-службе гослотерей "Столото". РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T22:34
2026-04-21T22:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. От 13 до 20 – жительница Республики Марий Эл отметила в лотерейном билете восемь чисел подряд и выиграла. Об этом сообщили в пресс-службе гослотерей "Столото"."В 354194-м тираже лотереи "Рапидо Про" был разыгран суперприз – 37,37 миллиона рублей. Победителем стала жительница Республики Марий Эл", – цитирует сообщение РИА Новости.Благодаря тому, что участница отметила дополнительное число во втором поле билета и воспользовалась функцией "Множитель", сумма ее выигрыша увеличилась на 1,5 миллиона рублей и составила 38,87 миллиона рублей.По ее словам, она любит проводить время в кругу семьи и путешествовать с друзьями. Она уже побывала в Крыму, Сочи, Дагестане, Владикавказе и Северной Осетии. Часть выигрыша женщина собирается потратить на погашение ипотеки, а на остальные средства приобрести автомобиль и помочь родителям.Все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорт РФ, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы.Ранее сообщалось, что жителю Москвы удалось сорвать денежный приз в размере 33 миллиона рублей, не угадав ни одного числа в лотерейном билете.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанка выиграла в лотерею почти 3 млн рублейЖитель США выиграл в лотерею 1,8 миллиарда долларов"Вы выиграли в лотерею": мошенники придумали новый способ обмана
лотерея, новости, финансы, республика марий эл
Выбрала восемь чисел подряд: россиянка выиграла в лотерею 39 млн рублей

Жительница Марий Эл в лотерее отметила восемь чисел подряд и выиграла 39 млн рублей

22:34 21.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. От 13 до 20 – жительница Республики Марий Эл отметила в лотерейном билете восемь чисел подряд и выиграла. Об этом сообщили в пресс-службе гослотерей "Столото".
"В 354194-м тираже лотереи "Рапидо Про" был разыгран суперприз – 37,37 миллиона рублей. Победителем стала жительница Республики Марий Эл", – цитирует сообщение РИА Новости.
Благодаря тому, что участница отметила дополнительное число во втором поле билета и воспользовалась функцией "Множитель", сумма ее выигрыша увеличилась на 1,5 миллиона рублей и составила 38,87 миллиона рублей.
"На работе купила на этот тираж два билета. В одном из них сама выбрала комбинацию чисел – в первом поле отметила подряд числа 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, а во втором поле – 2 и 3. Быть может, внутреннее чувство подсказало мне так сделать", – рассказала победительница.
По ее словам, она любит проводить время в кругу семьи и путешествовать с друзьями. Она уже побывала в Крыму, Сочи, Дагестане, Владикавказе и Северной Осетии. Часть выигрыша женщина собирается потратить на погашение ипотеки, а на остальные средства приобрести автомобиль и помочь родителям.
Все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорт РФ, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы.
Ранее сообщалось, что жителю Москвы удалось сорвать денежный приз в размере 33 миллиона рублей, не угадав ни одного числа в лотерейном билете.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанка выиграла в лотерею почти 3 млн рублей
Житель США выиграл в лотерею 1,8 миллиарда долларов
"Вы выиграли в лотерею": мошенники придумали новый способ обмана
 
23:17Трамп продлил режим прекращения огня с Ираном
22:54Заявления Путина об СВО и атака ВСУ на Севастополь: главное за день
22:43"За заслуги в культуре": Путин удостоил ордена Олега Меньшикова
22:36В Севастополе отбой воздушной тревоги
22:34Выбрала восемь чисел подряд: россиянка выиграла в лотерею 39 млн рублей
22:22Умер легендарный советский летчик Иван Кашин
22:09Что США приготовили Кубе и как на это влияет авантюра Трампа в Иране
21:58Останутся ли скидки на маркетплейсах - ответ Минпромторга
21:42В Севастополе работает ПВО - сбиты две воздушные цели над городом
21:40В России ужесточают требования к риелторам
21:39Воздушная тревога звучит в Севастополе - всем срочно пройти в укрытия
21:23"Торгует воздухом": что задумал Мадьяр в отношениях Венгрии и России
21:09Почему в Крыму упал спрос на жилье и что будет летом – прогноз эксперта
20:50Женщина подорвалась на мине "лепесток" в Брянской области
20:41Что можно взять на ЕГЭ: Рособрнадзор назвал разрешенные вещи
20:34Девять беспилотников уничтожены над Крымом и приграничьем России
20:29Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
20:28В Крым с гастролями едут студенты ВГИКа
20:15Следком проверит книги Остера на "сомнительность педагогики"
20:10Евросоюз запретит въезд ветеранам спецоперации
Лента новостейМолния