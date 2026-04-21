Выбрала восемь чисел подряд: россиянка выиграла в лотерею 39 млн рублей
От 13 до 20 – жительница Республики Марий Эл отметила в лотерейном билете восемь чисел подряд и выиграла. Об этом сообщили в пресс-службе гослотерей "Столото". РИА Новости Крым, 21.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. От 13 до 20 – жительница Республики Марий Эл отметила в лотерейном билете восемь чисел подряд и выиграла. Об этом сообщили в пресс-службе гослотерей "Столото"."В 354194-м тираже лотереи "Рапидо Про" был разыгран суперприз – 37,37 миллиона рублей. Победителем стала жительница Республики Марий Эл", – цитирует сообщение РИА Новости.Благодаря тому, что участница отметила дополнительное число во втором поле билета и воспользовалась функцией "Множитель", сумма ее выигрыша увеличилась на 1,5 миллиона рублей и составила 38,87 миллиона рублей.По ее словам, она любит проводить время в кругу семьи и путешествовать с друзьями. Она уже побывала в Крыму, Сочи, Дагестане, Владикавказе и Северной Осетии. Часть выигрыша женщина собирается потратить на погашение ипотеки, а на остальные средства приобрести автомобиль и помочь родителям.Все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорт РФ, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы.Ранее сообщалось, что жителю Москвы удалось сорвать денежный приз в размере 33 миллиона рублей, не угадав ни одного числа в лотерейном билете.
Жительница Марий Эл в лотерее отметила восемь чисел подряд и выиграла 39 млн рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. От 13 до 20 – жительница Республики Марий Эл отметила в лотерейном билете восемь чисел подряд и выиграла. Об этом сообщили в пресс-службе гослотерей "Столото".
"В 354194-м тираже лотереи "Рапидо Про" был разыгран суперприз – 37,37 миллиона рублей. Победителем стала жительница Республики Марий Эл", – цитирует сообщение РИА Новости.
Благодаря тому, что участница отметила дополнительное число во втором поле билета и воспользовалась функцией "Множитель", сумма ее выигрыша увеличилась на 1,5 миллиона рублей и составила 38,87 миллиона рублей.
"На работе купила на этот тираж два билета. В одном из них сама выбрала комбинацию чисел – в первом поле отметила подряд числа 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, а во втором поле – 2 и 3. Быть может, внутреннее чувство подсказало мне так сделать", – рассказала победительница.
По ее словам, она любит проводить время в кругу семьи и путешествовать с друзьями. Она уже побывала в Крыму, Сочи, Дагестане, Владикавказе и Северной Осетии. Часть выигрыша женщина собирается потратить на погашение ипотеки, а на остальные средства приобрести автомобиль и помочь родителям.
Все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорт РФ, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы.
Ранее сообщалось, что жителю Москвы удалось сорвать денежный приз
в размере 33 миллиона рублей, не угадав ни одного числа в лотерейном билете.
Читайте также на РИА Новости Крым: