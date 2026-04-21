Выбрала восемь чисел подряд: россиянка выиграла в лотерею 39 млн рублей

От 13 до 20 – жительница Республики Марий Эл отметила в лотерейном билете восемь чисел подряд и выиграла. Об этом сообщили в пресс-службе гослотерей "Столото". РИА Новости Крым, 21.04.2026

2026-04-21T22:34

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. От 13 до 20 – жительница Республики Марий Эл отметила в лотерейном билете восемь чисел подряд и выиграла. Об этом сообщили в пресс-службе гослотерей "Столото"."В 354194-м тираже лотереи "Рапидо Про" был разыгран суперприз – 37,37 миллиона рублей. Победителем стала жительница Республики Марий Эл", – цитирует сообщение РИА Новости.Благодаря тому, что участница отметила дополнительное число во втором поле билета и воспользовалась функцией "Множитель", сумма ее выигрыша увеличилась на 1,5 миллиона рублей и составила 38,87 миллиона рублей.По ее словам, она любит проводить время в кругу семьи и путешествовать с друзьями. Она уже побывала в Крыму, Сочи, Дагестане, Владикавказе и Северной Осетии. Часть выигрыша женщина собирается потратить на погашение ипотеки, а на остальные средства приобрести автомобиль и помочь родителям.Все лотереи в России государственные, их организуют Минфин и Минспорт РФ, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы.Ранее сообщалось, что жителю Москвы удалось сорвать денежный приз в размере 33 миллиона рублей, не угадав ни одного числа в лотерейном билете.

