ВТБ дал прогноз о росте популярности биометрии в России
ВТБ дал прогноз о росте популярности биометрии в России - РИА Новости Крым, 21.04.2026
ВТБ дал прогноз о росте популярности биометрии в России
Как только возможности использования биометрии при оплате и для подтверждения операций расширятся, россияне будут активнее использовать эту опцию, сообщила... РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T14:58
2026-04-21T14:58
2026-04-21T14:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Как только возможности использования биометрии при оплате и для подтверждения операций расширятся, россияне будут активнее использовать эту опцию, сообщила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.По ее словам, клиенты ВТБ активно сдают биометрию, когда понимают, зачем она им нужна."Мы собрали уже 4 миллиона неподтвержденной биометрии и 1 миллион подтвержденной, то есть итого 5 миллионов, что говорит само за себя. Это большая цифра из наших 30 миллионов клиентов. Хотим в этом году собрать еще порядка 10 млн. Люди сами сдают биометрию, когда понимают, зачем она им нужна, какие вопросы они с ее помощью решают", - отметила заместитель президента.Она отметила, что биометрия нужна не только для платежей, она хороша для подтверждения операций, и особенно с точки зрения безопасности эта технология прекрасно работает.По словам Скоробогатовой, основным препятствием на данный момент является не страх от сдачи биометрии."Когда люди об этом говорят, не осознают, что уже сдали свою биометрию во все иностранные мессенджеры. Поэтому это скорее не испуг от сдачи биометрии, а возможность пользоваться удобными сервисами, понимание, какие сервисы с помощью биометрии им будут доступны", – резюмировала она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
втб, финансы, новости, банк, биометрические данные
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Как только возможности использования биометрии при оплате и для подтверждения операций расширятся, россияне будут активнее использовать эту опцию, сообщила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.
"Когда ты просто говоришь человеку "сдай биометрию", не объясняя ничего, наверное, человек напрягается. Другой вопрос, когда он видит конкретно, какие сервисы с биометрией получает. <…> Мне кажется, что как только появится возможность везде оплачивать покупки биометрией по лицу, люди, особенно до 35 лет, будут очень активно использовать эту опцию", – рассказала Скоробогатова в интервью РБК.
По ее словам, клиенты ВТБ активно сдают биометрию, когда понимают, зачем она им нужна.
"Мы собрали уже 4 миллиона неподтвержденной биометрии и 1 миллион подтвержденной, то есть итого 5 миллионов, что говорит само за себя. Это большая цифра из наших 30 миллионов клиентов. Хотим в этом году собрать еще порядка 10 млн. Люди сами сдают биометрию, когда понимают, зачем она им нужна, какие вопросы они с ее помощью решают", - отметила заместитель президента.
Она отметила, что биометрия нужна не только для платежей, она хороша для подтверждения операций, и особенно с точки зрения безопасности эта технология прекрасно работает.
По словам Скоробогатовой, основным препятствием на данный момент является не страх от сдачи биометрии.
"Когда люди об этом говорят, не осознают, что уже сдали свою биометрию во все иностранные мессенджеры. Поэтому это скорее не испуг от сдачи биометрии, а возможность пользоваться удобными сервисами, понимание, какие сервисы с помощью биометрии им будут доступны", – резюмировала она.
