ВТБ дал прогноз о росте популярности биометрии в России - РИА Новости Крым, 21.04.2026

Как только возможности использования биометрии при оплате и для подтверждения операций расширятся, россияне будут активнее использовать эту опцию, сообщила... РИА Новости Крым, 21.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Как только возможности использования биометрии при оплате и для подтверждения операций расширятся, россияне будут активнее использовать эту опцию, сообщила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.По ее словам, клиенты ВТБ активно сдают биометрию, когда понимают, зачем она им нужна."Мы собрали уже 4 миллиона неподтвержденной биометрии и 1 миллион подтвержденной, то есть итого 5 миллионов, что говорит само за себя. Это большая цифра из наших 30 миллионов клиентов. Хотим в этом году собрать еще порядка 10 млн. Люди сами сдают биометрию, когда понимают, зачем она им нужна, какие вопросы они с ее помощью решают", - отметила заместитель президента.Она отметила, что биометрия нужна не только для платежей, она хороша для подтверждения операций, и особенно с точки зрения безопасности эта технология прекрасно работает.По словам Скоробогатовой, основным препятствием на данный момент является не страх от сдачи биометрии."Когда люди об этом говорят, не осознают, что уже сдали свою биометрию во все иностранные мессенджеры. Поэтому это скорее не испуг от сдачи биометрии, а возможность пользоваться удобными сервисами, понимание, какие сервисы с помощью биометрии им будут доступны", – резюмировала она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

