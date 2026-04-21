ВТБ дал прогноз о росте популярности биометрии в России - РИА Новости Крым, 21.04.2026
ВТБ дал прогноз о росте популярности биометрии в России
ВТБ дал прогноз о росте популярности биометрии в России - РИА Новости Крым, 21.04.2026
ВТБ дал прогноз о росте популярности биометрии в России
Как только возможности использования биометрии при оплате и для подтверждения операций расширятся, россияне будут активнее использовать эту опцию, сообщила... РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T14:58
2026-04-21T14:58
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Как только возможности использования биометрии при оплате и для подтверждения операций расширятся, россияне будут активнее использовать эту опцию, сообщила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.По ее словам, клиенты ВТБ активно сдают биометрию, когда понимают, зачем она им нужна."Мы собрали уже 4 миллиона неподтвержденной биометрии и 1 миллион подтвержденной, то есть итого 5 миллионов, что говорит само за себя. Это большая цифра из наших 30 миллионов клиентов. Хотим в этом году собрать еще порядка 10 млн. Люди сами сдают биометрию, когда понимают, зачем она им нужна, какие вопросы они с ее помощью решают", - отметила заместитель президента.Она отметила, что биометрия нужна не только для платежей, она хороша для подтверждения операций, и особенно с точки зрения безопасности эта технология прекрасно работает.По словам Скоробогатовой, основным препятствием на данный момент является не страх от сдачи биометрии."Когда люди об этом говорят, не осознают, что уже сдали свою биометрию во все иностранные мессенджеры. Поэтому это скорее не испуг от сдачи биометрии, а возможность пользоваться удобными сервисами, понимание, какие сервисы с помощью биометрии им будут доступны", – резюмировала она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
втб, финансы, новости, банк, биометрические данные

ВТБ дал прогноз о росте популярности биометрии в России

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Как только возможности использования биометрии при оплате и для подтверждения операций расширятся, россияне будут активнее использовать эту опцию, сообщила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.
"Когда ты просто говоришь человеку "сдай биометрию", не объясняя ничего, наверное, человек напрягается. Другой вопрос, когда он видит конкретно, какие сервисы с биометрией получает. <…> Мне кажется, что как только появится возможность везде оплачивать покупки биометрией по лицу, люди, особенно до 35 лет, будут очень активно использовать эту опцию", – рассказала Скоробогатова в интервью РБК.
По ее словам, клиенты ВТБ активно сдают биометрию, когда понимают, зачем она им нужна.
"Мы собрали уже 4 миллиона неподтвержденной биометрии и 1 миллион подтвержденной, то есть итого 5 миллионов, что говорит само за себя. Это большая цифра из наших 30 миллионов клиентов. Хотим в этом году собрать еще порядка 10 млн. Люди сами сдают биометрию, когда понимают, зачем она им нужна, какие вопросы они с ее помощью решают", - отметила заместитель президента.
Она отметила, что биометрия нужна не только для платежей, она хороша для подтверждения операций, и особенно с точки зрения безопасности эта технология прекрасно работает.
По словам Скоробогатовой, основным препятствием на данный момент является не страх от сдачи биометрии.
"Когда люди об этом говорят, не осознают, что уже сдали свою биометрию во все иностранные мессенджеры. Поэтому это скорее не испуг от сдачи биометрии, а возможность пользоваться удобными сервисами, понимание, какие сервисы с помощью биометрии им будут доступны", – резюмировала она.
15:54Мужество властей новых регионов стало примером для всей страны – Путин
15:46Для школьников приграничных регионов установили дополнительные дни сдачи ЕГЭ
15:38Зона безопасности на границе с Украиной постепенно создается – Путин
15:28В Крыму религиозные организации смогут получать сельхозземли бесплатно
15:17Осенние выборы в Госдуму пройдут в непростых условиях – Путин
15:01Часть Алушты обесточена
14:58ВТБ дал прогноз о росте популярности биометрии в России
14:52Новости СВО: армия России улучшает тактическое положение и уничтожает противника
14:37В Севастополе начинают строить тоннель
14:28Служащие в Крыму участники СВО смогут взять Дальневосточную ипотеку
14:17Крым нарастил собственные доходы на 20% за год
14:09Вступятся ли США за Европу в случае конфликта с Россией - ответ Медведева
14:00Крым заключил инвестиционные соглашения на 67 млрд рублей в этом году
13:51В Крыму изменят условия для назначения регионального студенческого капитала
13:38У Зеленского хотят "запереть" в стране молодежь от 18 лет
13:29Валовый продукт Крыма вырос на 200 млрд рублей за год
13:21"Горбатый" мост в Симферополе готовят к открытию: названа дата
13:15Минприроды Крыма возглавит новый руководитель
13:12Крымский мост сейчас: на выезде с полуострова выросла очередь
13:02Взятие поселка Ветеринарное расширяет полосу безопасности у границы РФ
Лента новостейМолния