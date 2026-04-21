В Запорожской области ВСУ ударили по больнице и центру животных
2026-04-21T11:05
СИМФЕРОПЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Запорожской области атаке киевского режима подверглись мирные объекты: больница в городе Днепрорудном и Васильевский центр реабилитации диких животных. Всего за минувшие сутки ранения получили пять человек. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.
"Прошедшие сутки для нашего региона выдались крайне тяжелыми. Противник в очередной раз проявил свою преступную сущность, атаковав с помощью БПЛА гражданские объекты. Ударам подверглись Васильевский, Мелитопольский, Михайловский, Приазовский, Черниговский округа и город Бердянск. Всего зафиксировано 18 фактов атак по мирным объектам", – написал Балицкий в своем канале в Мах.
Он отметил, что в селе Ботиево Приазовского округа пострадали мужчины 1955 и 1950 года рождения, в городе Васильевке – мужчина 1982 года рождения и женщина 1964 года рождения, в селе Бурчак Михайловского округа – мужчина 1975 года рождения.
Также зафиксирована атака на больницу в городе Днепрорудном. Медперсонал и пациенты не пострадали, уточнил губернатор.
"Но есть один случай, который выходит за рамки любой военной логики, – это абсолютно вопиющая и бессмысленная атака на Васильевский центр реабилитации хищных животных. Повреждены хозпостройки и два автомобиля, пострадали животные, которые оказались заложниками этой ненависти", – рассказал Балицкий.
Он призвал всех неравнодушных помочь центру восстановить вольеры.
Ранее ВСУ нанесли удар
по кладбищу в Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий отметил, противник нанес целенаправленный – рядом нет ни военных, ни стратегических объектов.
