В Запорожской области ВСУ ударили по больнице и центру животных

В Запорожской области атаке киевского режима подверглись мирные объекты: больница в городе Днепрорудном и Васильевский центр реабилитации диких животных. Всего...

СИМФЕРОПЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Запорожской области атаке киевского режима подверглись мирные объекты: больница в городе Днепрудном и Васильевский центр реабилитации диких животных. Всего за минувшие сутки ранения получили пять человек. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.Он отметил, что в селе Ботиево Приазовского округа пострадали мужчины 1955 и 1950 года рождения, в городе Васильевке – мужчина 1982 года рождения и женщина 1964 года рождения, в селе Бурчак Михайловского округа – мужчина 1975 года рождения.Также зафиксирована атака на больницу в городе Днепрорудном. Медперсонал и пациенты не пострадали, уточнил губернатор.Он призвал всех неравнодушных помочь центру восстановить вольеры.Ранее ВСУ нанесли удар по кладбищу в Запорожской области. Губернатор Евгений Балицкий отметил, противник нанес целенаправленный – рядом нет ни военных, ни стратегических объектов.

