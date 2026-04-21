Вступятся ли США за Европу в случае конфликта с Россией - ответ Медведева - РИА Новости Крым, 21.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Европе не стоит рассчитывать на помощь США в случае начала конфликта с Россией, поэтому прежде чем заявлять о готовности нанести "сокрушительное поражение РФ", европейцам стоит оценить свои силы. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.Он напомнил, что европейские лидеры вовсю разгоняют тему войны с Россией, а Франция и Польша даже начали подготовку к совместным ядерным учениям. Плюс к этому ряд европейских стран разместил производство беспилотников для Киева на своей территории, что "внесло дополнительное напряжение в предгрозовую атмосферу на континенте". Однако, по мнению Медведева, американцы не будут вступаться за Европу в случае конфликта с РФ, поскольку события на Ближнем Востоке показали Вашингтону - ЕС как союзник ничего из себя не представляет. Да и масштабный конфликт с Россией Штатам совсем не нужен.Поэтому европейцам рассчитывать на активное вмешательство Штатов в гипотетический конфликт отдельных стран ЕС с Россией не стоит, уверен политик."Прежде чем орать о готовности дать решительный отпор Кремлю и нанести сокрушительное поражение России, просто оцените свои силы без учета возможностей США. Посмотрите, как прикрыты ваши военные производства, которые участвуют в войне против России. Как защищены энергетика и транспорт. Вспомните последние события американо-иранского конфликта. Наконец, пересчитайте свои арсеналы, включая, конечно, и ядерную компоненту", - подытожил Медведев.Ранее политик заявлял, что публикация Минобороны РФ мест производства дронов для Украины в Европе - это реестр потенциальных законных целей российских Вооруженных сил.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запад в панике после предупреждения Минобороны России - люди ищут безопасные местаВоенный блок против РФ – Медведев раскрыл план ЕвросоюзаФицо высмеял поговоркой стремление ЕС поставить Россию "на колени"
