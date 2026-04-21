Военные РФ освободили в Африке захваченных террористами заложников - РИА Новости Крым, 21.04.2026

Бойцы "Африканского корпуса" провели успешную спецоперацию на территории Мали по освобождению двух российских геологов, захваченных в 2024 году в Нигере... РИА Новости Крым, 21.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Бойцы "Африканского корпуса" провели успешную спецоперацию на территории Мали по освобождению двух российских геологов, захваченных в 2024 году в Нигере боевиками террористической группировки. Об этом сообщает Минобороны РФ.В результате спецоперации освобождены гражданин России Олег Грета 1962 года рождения и гражданин Украины Юрий Юров 1970 года рождения, уточнили в ведомстве.Первичное медицинское обследование российскими медиками в госпитале "Африканского корпуса" выявило у мужчин многочисленные заболевания и сильное физическое истощение, отметили в Минобороны."Освобожденные военнослужащими российского "Африканского корпуса" заложники будут доставлены самолетом военно-транспортной авиации ВС РФ в Москву для прохождения лечения и реабилитации", - указали в МО."Африканский корпус" – структурное подразделение Министерства обороны России. Решение о его создании было принято после проведения форума "Россия-Африка" в 2023 году. Основная задача подразделения состоит в оказании поддержки африканским странам в инструкторской деятельности и в борьбе с терроризмом.* террористическая организация, запрещенная в России

Освобожденные из нигерийского плена сотрудники российской геологоразведочной компании – россиянин Олег Грета и гражданин Украины Юрий Юров Освобожденные из нигерийского плена сотрудники российской геологоразведочной компании – россиянин Олег Грета и гражданин Украины Юрий Юров 2026-04-21T17:17 true PT1M47S

