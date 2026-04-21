Военные РФ освободили в Африке захваченных террористами заложников
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Бойцы "Африканского корпуса" провели успешную спецоперацию на территории Мали по освобождению двух российских геологов, захваченных в 2024 году в Нигере боевиками террористической группировки. Об этом сообщает Минобороны РФ.В результате спецоперации освобождены гражданин России Олег Грета 1962 года рождения и гражданин Украины Юрий Юров 1970 года рождения, уточнили в ведомстве.Первичное медицинское обследование российскими медиками в госпитале "Африканского корпуса" выявило у мужчин многочисленные заболевания и сильное физическое истощение, отметили в Минобороны."Освобожденные военнослужащими российского "Африканского корпуса" заложники будут доставлены самолетом военно-транспортной авиации ВС РФ в Москву для прохождения лечения и реабилитации", - указали в МО."Африканский корпус" – структурное подразделение Министерства обороны России. Решение о его создании было принято после проведения форума "Россия-Африка" в 2023 году. Основная задача подразделения состоит в оказании поддержки африканским странам в инструкторской деятельности и в борьбе с терроризмом.* террористическая организация, запрещенная в России
Освобожденные из нигерийского плена сотрудники российской геологоразведочной компании – россиянин Олег Грета и гражданин Украины Юрий Юров
"Африканский корпус" освободил в Мали двух захваченных террористами заложников
17:17 21.04.2026 (обновлено: 17:20 21.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Бойцы "Африканского корпуса" провели успешную спецоперацию на территории Мали по освобождению двух российских геологов, захваченных в 2024 году в Нигере боевиками террористической группировки. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Силами "Африканского корпуса" на территории Республики Мали в результате проведенной специальной операции были освобождены захваченные в июле 2024 года в Нигере террористической группировкой "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"* сотрудники российской геологоразведочной компании", - говорится в сообщении.
В результате спецоперации освобождены гражданин России Олег Грета 1962 года рождения и гражданин Украины Юрий Юров 1970 года рождения, уточнили в ведомстве.
Первичное медицинское обследование российскими медиками в госпитале "Африканского корпуса" выявило у мужчин многочисленные заболевания и сильное физическое истощение, отметили в Минобороны.
"Освобожденные военнослужащими российского "Африканского корпуса" заложники будут доставлены самолетом военно-транспортной авиации ВС РФ в Москву для прохождения лечения и реабилитации", - указали в МО.
"Африканский корпус" – структурное подразделение Министерства обороны России. Решение о его создании было принято после проведения форума "Россия-Африка" в 2023 году. Основная задача подразделения состоит в оказании поддержки африканским странам в инструкторской деятельности и в борьбе с терроризмом.
* террористическая организация, запрещенная в России
