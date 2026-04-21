Рейтинг@Mail.ru
Военные РФ освободили в Африке захваченных террористами заложников - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260421/voennye-rf-osvobodili-v-afrike-zakhvachennykh-terroristami-zalozhnikov-1155390815.html
Военные РФ освободили в Африке захваченных террористами заложников
Военные РФ освободили в Африке захваченных террористами заложников - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Военные РФ освободили в Африке захваченных террористами заложников
Бойцы "Африканского корпуса" провели успешную спецоперацию на территории Мали по освобождению двух российских геологов, захваченных в 2024 году в Нигере... РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T17:17
2026-04-21T17:20
министерство обороны рф
новости
африка
заложники
вооруженные силы россии
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/15/1155391132_0:2:1219:688_1920x0_80_0_0_c4bfbcc6498a2a6e3b52c9220449a3fd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Бойцы "Африканского корпуса" провели успешную спецоперацию на территории Мали по освобождению двух российских геологов, захваченных в 2024 году в Нигере боевиками террористической группировки. Об этом сообщает Минобороны РФ.В результате спецоперации освобождены гражданин России Олег Грета 1962 года рождения и гражданин Украины Юрий Юров 1970 года рождения, уточнили в ведомстве.Первичное медицинское обследование российскими медиками в госпитале "Африканского корпуса" выявило у мужчин многочисленные заболевания и сильное физическое истощение, отметили в Минобороны."Освобожденные военнослужащими российского "Африканского корпуса" заложники будут доставлены самолетом военно-транспортной авиации ВС РФ в Москву для прохождения лечения и реабилитации", - указали в МО."Африканский корпус" – структурное подразделение Министерства обороны России. Решение о его создании было принято после проведения форума "Россия-Африка" в 2023 году. Основная задача подразделения состоит в оказании поддержки африканским странам в инструкторской деятельности и в борьбе с терроризмом.* террористическая организация, запрещенная в РоссииСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
африка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Освобожденные из нигерийского плена сотрудники российской геологоразведочной компании – россиянин Олег Грета и гражданин Украины Юрий Юров
Освобожденные из нигерийского плена сотрудники российской геологоразведочной компании – россиянин Олег Грета и гражданин Украины Юрий Юров
2026-04-21T17:17
true
PT1M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/15/1155391132_151:0:1070:689_1920x0_80_0_0_ca0f76de503d2e03cf047d1883a386a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, новости, африка, заложники, вооруженные силы россии, видео
Военные РФ освободили в Африке захваченных террористами заложников
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Бойцы "Африканского корпуса" провели успешную спецоперацию на территории Мали по освобождению двух российских геологов, захваченных в 2024 году в Нигере боевиками террористической группировки. Об этом сообщает Минобороны РФ.
2026-04-21T17:17
true
PT1M47S
Военные РФ освободили в Африке захваченных террористами заложников

"Африканский корпус" освободил в Мали двух захваченных террористами заложников

17:17 21.04.2026 (обновлено: 17:20 21.04.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Бойцы "Африканского корпуса" провели успешную спецоперацию на территории Мали по освобождению двух российских геологов, захваченных в 2024 году в Нигере боевиками террористической группировки. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Силами "Африканского корпуса" на территории Республики Мали в результате проведенной специальной операции были освобождены захваченные в июле 2024 года в Нигере террористической группировкой "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"* сотрудники российской геологоразведочной компании", - говорится в сообщении.
В результате спецоперации освобождены гражданин России Олег Грета 1962 года рождения и гражданин Украины Юрий Юров 1970 года рождения, уточнили в ведомстве.
Первичное медицинское обследование российскими медиками в госпитале "Африканского корпуса" выявило у мужчин многочисленные заболевания и сильное физическое истощение, отметили в Минобороны.
"Освобожденные военнослужащими российского "Африканского корпуса" заложники будут доставлены самолетом военно-транспортной авиации ВС РФ в Москву для прохождения лечения и реабилитации", - указали в МО.
"Африканский корпус" – структурное подразделение Министерства обороны России. Решение о его создании было принято после проведения форума "Россия-Африка" в 2023 году. Основная задача подразделения состоит в оказании поддержки африканским странам в инструкторской деятельности и в борьбе с терроризмом.
* террористическая организация, запрещенная в России
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФНовостиАфрикаЗаложникиВооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
