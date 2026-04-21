Водохранилища Крыма продолжают наполняться: на сколько хватит запасов
Водохранилища Крыма продолжают наполняться водой, накопленных запасов хватит более чем на год. Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир... РИА Новости Крым, 21.04.2026
водохранилища крыма
новости крыма
крым
вода в крыму
водоснабжение
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/15/1155364768_0:148:1417:945_1920x0_80_0_0_e06c1ee1f8f3c75711a11fd94b8a8961.jpg
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/15/1155364768_126:0:1386:945_1920x0_80_0_0_0a206e9ec1e39b65ac4e07f986ded89c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Запасов крымских водохранилищ хватит более чем на год – власти
08:24 21.04.2026 (обновлено: 08:28 21.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Водохранилища Крыма продолжают наполняться водой, накопленных запасов хватит более чем на год. Об этом сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
"За последние 15 дней суммарный приток составил порядка 32,5 миллионов м³. Таким образом, общая наполняемость 23 водохранилищ, включая Чернореченское, составляет свыше 170 миллионов м³. Этих ресурсов хватит полуострову примерно на 15 месяцев", – проинформировал Константинов.
Ряд водохранилищ имеют высокий процент наполняемости, отметил председатель парламента РК. В их числе – Аянское (100%), Счастливенское (100%), Кутузовское (100%), Станционное (91,2%), Льговское (90,6%), Балановское (88%), Загорское (85,1%), Партизанское (83,5%) и другие. Власти контролировать ситуацию, связанную с водоснабжением республики, подчеркнул Константинов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.