Ветеран СВО из Алушты победил в III всероссийской премии "Служение"
Ветеран СВО из Алушты победил в III всероссийской премии "Служение"
© Telegram Галина Огнева Ветеран СВО из Алушты Илья Казаков победил в III всероссийской муниципальной премии "Служение"
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Ветеран спецоперации из Алушты Илья Казаков стал победителем III всероссийской муниципальной премии "Служение" в номинации "С передовой СВО в муниципалитет". Об этом сообщила глава города Галина Огнева.

"С огромной радостью и гордостью сообщаю, что наш алуштинец, ветеран специальной военной операции, председатель Ассоциации ветеранов СВО в муниципальном округе Алушта Илья Казаков сегодня победил в III всероссийской муниципальной премии "Служение" в номинации "С передовой СВО в муниципалитет", – написала Огнева в своем канале в МАХ.

Она поздравила Илью Казакова с заслуженной наградой, а также поблагодарила всех, кто отдал за алуштинца свои голоса.
Илья Казаков ушел на СВО добровольцем. На фронте был старшим стрелком – замкомандира отделения, пережил тяжелое ранение, лишившись ног. Сейчас поддерживает бойцов в госпиталях, делится опытом. Благодаря его проекту многие военнослужащие, оказавшиеся на грани отчаяния, снова учатся жить и верить в себя.
Премия "Служение" – главная муниципальная премия страны. Она присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества – командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Продолжить служение стране: как ветераны СВО попадают в правительство
Иду и думаю о ходьбе: как парная ампутация изменила жизнь бойца СВО
Мы знаем, чем все закончится: Путин сделал заявление об СВО
 
