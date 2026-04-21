Ветеран СВО из Алушты победил в III всероссийской премии "Служение"

Ветеран СВО из Алушты победил в III всероссийской премии "Служение" - РИА Новости Крым, 21.04.2026

Ветеран СВО из Алушты победил в III всероссийской премии "Служение"

Ветеран спецоперации из Алушты Илья Казаков стал победителем III всероссийской муниципальной премии "Служение" в номинации "С передовой СВО в муниципалитет". Об РИА Новости Крым, 21.04.2026

2026-04-21T19:10

2026-04-21T19:10

2026-04-21T19:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Ветеран спецоперации из Алушты Илья Казаков стал победителем III всероссийской муниципальной премии "Служение" в номинации "С передовой СВО в муниципалитет". Об этом сообщила глава города Галина Огнева.Она поздравила Илью Казакова с заслуженной наградой, а также поблагодарила всех, кто отдал за алуштинца свои голоса.Илья Казаков ушел на СВО добровольцем. На фронте был старшим стрелком – замкомандира отделения, пережил тяжелое ранение, лишившись ног. Сейчас поддерживает бойцов в госпиталях, делится опытом. Благодаря его проекту многие военнослужащие, оказавшиеся на грани отчаяния, снова учатся жить и верить в себя.Премия "Служение" – главная муниципальная премия страны. Она присваивается выдающимся представителям муниципального сообщества – командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

крым

алушта

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, алушта, галина огнева, нобелевская премия, ветераны сво, герои сво, новости крыма, общество