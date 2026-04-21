Валовый продукт Крыма вырос на 200 млрд рублей за год
Минувший год стал для Крыма одним из самых успешных в его новейшей истории, валовый региональный продукт республики вырос за год в 1,2 раза и превысил 945... РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T13:29
юрий гоцанюк
крым
новости крыма
экономика крыма
валовый региональный продукт (врп)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Минувший год стал для Крыма одним из самых успешных в его новейшей истории, валовый региональный продукт республики вырос за год в 1,2 раза и превысил 945 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк в ходе отчета в парламенте РК о деятельности Света министров региона в 2025 году. Он отметил, что несмотря на вызовы времени макроэкономическая динамика в республике остается положительной и носит стабильный, устойчивый характер. "По базовым отраслям - строительству, транспорту, торговле - рост составил более 16%. Это третий результат по стране", - подчеркнул Гоцанюк.
юрий гоцанюк, крым, новости крыма, экономика крыма, валовый региональный продукт (врп)
В Крыму валовый региональный продукт вырос за год на 200 миллиардов рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Минувший год стал для Крыма одним из самых успешных в его новейшей истории, валовый региональный продукт республики вырос за год в 1,2 раза и превысил 945 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк в ходе отчета в парламенте РК о деятельности Света министров региона в 2025 году.
"Прошлый год стал одним из самых успешных в новейшей истории Крыма... Валовый региональный продукт продолжает расти и уже превысил 945 миллиардов рублей. В прошлом году он составил 748 миллиардов", - сказал Гоцанюк.
Он отметил, что несмотря на вызовы времени макроэкономическая динамика в республике остается положительной и носит стабильный, устойчивый характер.
По словам председателя Совмина РК, в рамках антикризисных мер на поддержку экономики Крыма в направлено семь миллиардов рублей. Из них четыре миллиарда получил малый и средний бизнес, а также системообразующие предприятия республики. Три миллиарда рублей получили сельхозтоваропроизводители региона. Это позволило поддержать занятость и сохранить производственную активность, указал крымский премьер.
"По базовым отраслям - строительству, транспорту, торговле - рост составил более 16%. Это третий результат по стране", - подчеркнул Гоцанюк.
Читайте также на РИА Новости Крым: