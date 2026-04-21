https://crimea.ria.ru/20260421/valovyy-produkt-kryma-vyros-na-200-mlrd-rubley-za-god-1155376107.html

Валовый продукт Крыма вырос на 200 млрд рублей за год

юрий гоцанюк

крым

новости крыма

экономика крыма

валовый региональный продукт (врп)

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/03/1149935732_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ac582fd4dcd2875992b26ce3b7d5c417.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Минувший год стал для Крыма одним из самых успешных в его новейшей истории, валовый региональный продукт республики вырос за год в 1,2 раза и превысил 945 миллиардов рублей. Об этом сообщил председатель правительства республики Юрий Гоцанюк в ходе отчета в парламенте РК о деятельности Света министров региона в 2025 году. Он отметил, что несмотря на вызовы времени макроэкономическая динамика в республике остается положительной и носит стабильный, устойчивый характер. "По базовым отраслям - строительству, транспорту, торговле - рост составил более 16%. Это третий результат по стране", - подчеркнул Гоцанюк.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на 17 процентов выросла заработная платаОбъем инвестиций в экономику Крыма составил 871 млрд рублей за три годаКрым вошел в топ-10 регионов РФ по темпам экономического роста

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

