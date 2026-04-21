В Симферополе продолжают устранять дефекты на дорогах
2026-04-21T17:43
ремонт и строительство дорог в крыму, симферополь, новости крыма, крым, администрация симферополя
В Симферополе отремонтировали более 44 тысяч квадратных метров дорог

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В столице Крыма продолжаются работы по устранению дефектов улично-дорожной сети. На сегодняшний день отремонтировано уже более 44 тысяч квадратных метров дорог, сообщили в администрации Симферополя.

"По результатам ранее проведенного мониторинга были зафиксированы дефекты на общей площади порядка 109 тыс. кв. м на 78 автомобильных дорогах. Из них 5 152 кв. м отнесены к первоочередным работам — они уже полностью выполнены. Остальной объем, составляющий 103 875 кв. м, включен во вторую очередь и находится в стадии выполнения", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день объем выполненных работ превысил 44,2 тысячи квадратных метров, уточнили в городской администрации.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов пообещал уволить руководителей муниципалитетов и начальников дорожное ремонтно-строительных управлений за неудовлетворительную работу по грейдированию дорог. Он назвал ситуацию неутешительной и указал на большое количество жалоб граждан по данному вопросу. В обращениях говорится о плохом качестве гравийной смеси, из-за чего после прошедших дождей ямы и лужи образуются на тех же местах, а щебень смыт.
