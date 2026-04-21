Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе сотрудница маркетплейса похитила товар на 300 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260421/v-sevastopole-sotrudnitsa-marketpleysa-pokhitila-tovar-na-300-tysyach-rubley-1155373497.html
В Севастополе сотрудница маркетплейса похитила товар на 300 тысяч рублей
В Севастополе сотрудница маркетплейса похитила товар на 300 тысяч рублей
новости севастополя
севастополь
полиция севастополя
маркетплейс
кража
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_12636a3a4902dea16afb22b18665b1a2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Севастопольская полиция задержала 36-летнюю работницу пункта выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса за похищение товаров на сумму около 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_69752bace9197851a236e94ecb446c18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
12:22 21.04.2026
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Севастопольская полиция задержала 36-летнюю работницу пункта выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса за похищение товаров на сумму около 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
"36-летняя дама оказалась в затруднительной финансовой ситуации: ее автомобиль внезапно сломался, а необходимых средств на ремонт у нее не было. В попытке быстро исправить эту проблему работница пункта выдачи заказов решилась на воровство. После закрытия ПВЗ она тайно вынесла игровую консоль и мобильный телефон общей стоимостью около 67 тысяч рублей и заложила в ломбард", – рассказали в полиции.
Однако этого оказалось мало, и женщина решила снова обогатиться за чужой счет – она похитила три золотых кольца и золотую цепочку на сумму около 230 тысяч рублей. Ювелирные украшения она прятала под коврик на рабочем месте, а затем выносила и сдавала в ломбард.
Когда выяснилось, что товары пропали, менеджеры пункта выдачи обратились в полицию. Правоохранителям удалось оперативно задержать злоумышленницу. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее в Севастополе женщина попалась на краже денег и ценностей у подруг. Ее подозревают в двух эпизодах, а причиненный ущерб – больше 300 тысяч рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости СевастополяСевастопольПолиция СевастополяМаркетплейсКража
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
