https://crimea.ria.ru/20260421/v-sevastopole-sotrudnitsa-marketpleysa-pokhitila-tovar-na-300-tysyach-rubley-1155373497.html

В Севастополе сотрудница маркетплейса похитила товар на 300 тысяч рублей

2026-04-21T12:22

новости севастополя

севастополь

полиция севастополя

маркетплейс

кража

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/04/1119873626_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_12636a3a4902dea16afb22b18665b1a2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Севастопольская полиция задержала 36-летнюю работницу пункта выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса за похищение товаров на сумму около 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.Однако этого оказалось мало, и женщина решила снова обогатиться за чужой счет – она похитила три золотых кольца и золотую цепочку на сумму около 230 тысяч рублей. Ювелирные украшения она прятала под коврик на рабочем месте, а затем выносила и сдавала в ломбард.Когда выяснилось, что товары пропали, менеджеры пункта выдачи обратились в полицию. Правоохранителям удалось оперативно задержать злоумышленницу. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.Ранее в Севастополе женщина попалась на краже денег и ценностей у подруг. Ее подозревают в двух эпизодах, а причиненный ущерб – больше 300 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе гастролеры подвезли и ограбили пенсионераВ Севастополе дамский угодник вынес из магазина семь бутылок вискиБесплатные обновки: в Крыму супруги вынесли из ТЦ одежду на 130 тысяч

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

