В Севастополе сотрудница маркетплейса похитила товар на 300 тысяч рублей
В Севастополе сотрудница маркетплейса похитила товар на 300 тысяч рублей - РИА Новости Крым, 21.04.2026
В Севастополе сотрудница маркетплейса похитила товар на 300 тысяч рублей
Севастопольская полиция задержала 36-летнюю работницу пункта выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса за похищение товаров на сумму около 300 тысяч рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T12:22
2026-04-21T12:22
2026-04-21T12:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Севастопольская полиция задержала 36-летнюю работницу пункта выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса за похищение товаров на сумму около 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.Однако этого оказалось мало, и женщина решила снова обогатиться за чужой счет – она похитила три золотых кольца и золотую цепочку на сумму около 230 тысяч рублей. Ювелирные украшения она прятала под коврик на рабочем месте, а затем выносила и сдавала в ломбард.Когда выяснилось, что товары пропали, менеджеры пункта выдачи обратились в полицию. Правоохранителям удалось оперативно задержать злоумышленницу. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.Ранее в Севастополе женщина попалась на краже денег и ценностей у подруг. Ее подозревают в двух эпизодах, а причиненный ущерб – больше 300 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе гастролеры подвезли и ограбили пенсионераВ Севастополе дамский угодник вынес из магазина семь бутылок вискиБесплатные обновки: в Крыму супруги вынесли из ТЦ одежду на 130 тысяч
севастополь
новости севастополя, севастополь, полиция севастополя, маркетплейс, кража
В Севастополе сотрудница маркетплейса похитила товар на 300 тысяч рублей
В Севастополе задержана сотрудница пункта выдачи за похищение товара на 300 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Севастопольская полиция задержала 36-летнюю работницу пункта выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса за похищение товаров на сумму около 300 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
"36-летняя дама оказалась в затруднительной финансовой ситуации: ее автомобиль внезапно сломался, а необходимых средств на ремонт у нее не было. В попытке быстро исправить эту проблему работница пункта выдачи заказов решилась на воровство. После закрытия ПВЗ она тайно вынесла игровую консоль и мобильный телефон общей стоимостью около 67 тысяч рублей и заложила в ломбард", – рассказали в полиции.
Однако этого оказалось мало, и женщина решила снова обогатиться за чужой счет – она похитила три золотых кольца и золотую цепочку на сумму около 230 тысяч рублей. Ювелирные украшения она прятала под коврик на рабочем месте, а затем выносила и сдавала в ломбард.
Когда выяснилось, что товары пропали, менеджеры пункта выдачи обратились в полицию. Правоохранителям удалось оперативно задержать злоумышленницу. Теперь ей грозит до двух лет лишения свободы.
Ранее в Севастополе женщина попалась на краже
денег и ценностей у подруг. Ее подозревают в двух эпизодах, а причиненный ущерб – больше 300 тысяч рублей.
