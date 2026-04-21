В Севастополе работает ПВО - сбиты две воздушные цели над городом
В Севастополе военные отражают атаку ВСУ. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, к этому времени сбиты две воздушные цели. РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T21:42
2026-04-21T21:45
пво, севастополь, новости севастополя, воздушная тревога в севастополе, михаил развожаев, атаки всу на крым
В Севастополе ПВО и мобильные группы сбили две воздушные цели над городом

21:42 21.04.2026 (обновлено: 21:45 21.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе военные отражают атаку ВСУ. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, к этому времени сбиты две воздушные цели.

"Работает ПВО и мобильные огневые группы. По предварительной информации, сбито 2 воздушных цели в районе проспекта генерала Острякова и Андреевки", - проинформировал Развожаев в своих соцсетях.

По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали. Губернатор призвал горожан и гостей Севастополя сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах.
Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога. Морской транспорт приостановил движение.
