В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 21.04.2026
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе отбой воздушной тревоги - РИА Новости Крым, 21.04.2026
В Севастополе отбой воздушной тревоги
В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в MАХ. РИА Новости Крым, 21.04.2026
севастополь
новости севастополя
срочные новости крыма
крым
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
воздушная тревога в севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в MАХ.Сирены в городе включили в 21:25. Они звучали час. За этот период военные уничтожили две воздушные цели в районе проспекта генерала Острякова и Андреевки.Сирены в городе выключают, когда получен соответствующий сигнал от военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
севастополь, новости севастополя, срочные новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, воздушная тревога в севастополе
В Севастополе отбой воздушной тревоги

В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги

22:36 21.04.2026 (обновлено: 22:37 21.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе объявили отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев в своем канале в MАХ.
Сирены в городе включили в 21:25. Они звучали час. За этот период военные уничтожили две воздушные цели в районе проспекта генерала Острякова и Андреевки.
"Отбой воздушной тревоги!" – написал Развожаев.
Сирены в городе выключают, когда получен соответствующий сигнал от военных: звук выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. В это время можно выходить из укрытий. Также возобновляет движение наземный и морской пассажирский транспорт.
СевастопольНовости СевастополяСрочные новости КрымаКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяВоздушная тревога в Севастополе
 
