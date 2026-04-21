В Севастополе начинают строить тоннель - РИА Новости Крым, 21.04.2026
В Севастополе начинают строить тоннель
В Севастополе начинают строить тоннель
В Севастополе приступают к строительству тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова, что позволит разгрузить город. Об этом сообщает губернатор региона... РИА Новости Крым, 21.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе приступают к строительству тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова, что позволит разгрузить город. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Реализация проекта поможет разгрузить улицу Адмирала Октябрьского и площадь Восставших, где сейчас часто возникают пробки.Кроме того, это позволит значительно улучшить сообщение между районами, и добраться из одной части города в другую станет гораздо быстрее и проще.Сейчас на месте будущей стройки уже кипит работа: подрядчики огораживают территорию, обустраивают временные дороги для техники и готовятся к переносу коммуникаций. В рамках работ планируют отремонтировать и лестницу, ведущую к улице Карантинной. Тоннель длиной 317 метров будет двухполосным. По плану его должны завершить его к декабрю 2029 года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
14:37 21.04.2026
 
Строительство тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова в Севастополе
Строительство тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе приступают к строительству тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова, что позволит разгрузить город. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.
"Город растет, машин все больше, и нам нужны новые, современные решения, чтобы разгрузить дороги и сделать поездки комфортнее. Сегодня мы запускаем большой и очень важный проект: строительство нового тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова",- сообщил он.
Реализация проекта поможет разгрузить улицу Адмирала Октябрьского и площадь Восставших, где сейчас часто возникают пробки.
Кроме того, это позволит значительно улучшить сообщение между районами, и добраться из одной части города в другую станет гораздо быстрее и проще.

"Плюс, мы не только построим тоннель, но и реконструируем прилегающие улицы — Пожарова, Генерала Петрова, Стрелецкий спуск, а на пересечении Пожарова и Стрелецкого спуска появится современная кольцевая развязка", - добавил Развожаев.

Сейчас на месте будущей стройки уже кипит работа: подрядчики огораживают территорию, обустраивают временные дороги для техники и готовятся к переносу коммуникаций. В рамках работ планируют отремонтировать и лестницу, ведущую к улице Карантинной.
Тоннель длиной 317 метров будет двухполосным. По плану его должны завершить его к декабрю 2029 года.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
