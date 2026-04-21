https://crimea.ria.ru/20260421/v-sevastopole-nachinayut-stroit-tonnel---1155379331.html
В Севастополе начинают строить тоннель
В Севастополе приступают к строительству тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова, что позволит разгрузить город. Об этом сообщает губернатор региона... РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T14:37
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/15/1155378448_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_2ec0220f2698e3b82d426896480ff526.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/15/1155378448_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_4213fe17288ccbaa17667a155a154d01.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе приступают к строительству тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова, что позволит разгрузить город. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.
"Город растет, машин все больше, и нам нужны новые, современные решения, чтобы разгрузить дороги и сделать поездки комфортнее. Сегодня мы запускаем большой и очень важный проект: строительство нового тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова",- сообщил он.
Реализация проекта поможет разгрузить улицу Адмирала Октябрьского и площадь Восставших, где сейчас часто возникают пробки.
Кроме того, это позволит значительно улучшить сообщение между районами, и добраться из одной части города в другую станет гораздо быстрее и проще.
"Плюс, мы не только построим тоннель, но и реконструируем прилегающие улицы — Пожарова, Генерала Петрова, Стрелецкий спуск, а на пересечении Пожарова и Стрелецкого спуска появится современная кольцевая развязка", - добавил Развожаев.
Сейчас на месте будущей стройки уже кипит работа: подрядчики огораживают территорию, обустраивают временные дороги для техники и готовятся к переносу коммуникаций. В рамках работ планируют отремонтировать и лестницу, ведущую к улице Карантинной.
Тоннель длиной 317 метров будет двухполосным. По плану его должны завершить его к декабрю 2029 года.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.