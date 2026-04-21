В Севастополе начинают строить тоннель - РИА Новости Крым, 21.04.2026

2026-04-21T14:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе приступают к строительству тоннеля между улицами Пожарова и Генерала Петрова, что позволит разгрузить город. Об этом сообщает губернатор региона Михаил Развожаев.Реализация проекта поможет разгрузить улицу Адмирала Октябрьского и площадь Восставших, где сейчас часто возникают пробки.Кроме того, это позволит значительно улучшить сообщение между районами, и добраться из одной части города в другую станет гораздо быстрее и проще.Сейчас на месте будущей стройки уже кипит работа: подрядчики огораживают территорию, обустраивают временные дороги для техники и готовятся к переносу коммуникаций. В рамках работ планируют отремонтировать и лестницу, ведущую к улице Карантинной. Тоннель длиной 317 метров будет двухполосным. По плану его должны завершить его к декабрю 2029 года.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

