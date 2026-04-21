В России ужесточают требования к риелторам

Совет Федерации РФ предложил ужесточить требования к риелторам в России. В частности, законопроектом обозначены требования проводить все расчеты исключительно в

2026-04-21T21:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Совет Федерации РФ предложил ужесточить требования к риелторам в России. В частности, законопроектом обозначены требования проводить все расчеты исключительно в безналичной форме при купле-продаже недвижимости, а также разрешить оказывать риэлтерские услуги специалистам, включенным в специальный реестр. Данные меры весьма актуальны и ожидаемы в активно строящемся Крыму – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.Эксперт добавил, что в указанном законопроекте есть требования к отсутствию судимости у риелтора по определенным статьям."На мой взгляд, вообще странно, что, если у человека есть судимость за мошенничество, он имеет право оказывать риелторские услуги. Плюс я за то, и коллеги меня абсолютно в этом поддерживают, что риелтор не имеет права оказывать услуги по юридической экспертизе квартиры, если у него нет юридического образования, или если он не работает в связке с юристом, имеющим профильное образование", – отметил собеседник.Сейчас, по его мнению, речь не идет о том, чтобы вводить только запреты."Мы прекрасно понимаем, как устроен рынок, и задача в том, чтобы риелтор действительно мог заявить о себе. Речь идет больше не о кнуте, а о прянике. В реестр может войти организация или индивидуальный предприниматель, который обладает определенными характеристиками. Плюс граждане будут видеть, что есть организация, которая состоит в реестре, и человек, который в ней работает. Соответственно, гражданин уже сам будет выбирать, с кем работать", – пояснил собеседник.Более жесткие ограничения, такие как отключение от рекламных площадок и так далее, стоит вводить, если не сработают первоначальные меры, считает Константин Барсуков.По мнению спикера, при работе с риелтором у человека обязательно должен быть договор на оказание услуг."В нем должно быть прописано, что делает риелтор, какие есть права у клиента, какие обязанности и права у сторон, сколько будет стоить услуга и порядок выплаты. Это обязательно должно быть, тогда это цивилизованная услуга", – подытожил эксперт рынка недвижимости.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Как защититься от "эффекта Долиной"Чем грозит покупателю признание продавца имущества банкротомВ Севастополе банда "черных риелторов" устроила домашний террор семье

