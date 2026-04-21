В России ужесточают требования к риелторам
2026-04-21T21:40
В России ужесточают требования к риелторам

Реестр риелторов поможет ввести единые правила игры на рынке недвижимости – эксперт

21:40 21.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Совет Федерации РФ предложил ужесточить требования к риелторам в России. В частности, законопроектом обозначены требования проводить все расчеты исключительно в безналичной форме при купле-продаже недвижимости, а также разрешить оказывать риэлтерские услуги специалистам, включенным в специальный реестр. Данные меры весьма актуальны и ожидаемы в активно строящемся Крыму – об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков.
"Риелторское сообщество давно обращалось к властям с просьбой в той или иной форме отрегулировать эту отрасль. Определенные ведомства считают, что это ухудшит ситуацию, что риелторы уйдут массово в "серую зону", если такое регулирование ввести. Но профессиональное сообщество с этим абсолютно не согласно. Мы говорим о том, что надо ввести единые правила игры на рынке недвижимости", – сказал спикер.
Эксперт добавил, что в указанном законопроекте есть требования к отсутствию судимости у риелтора по определенным статьям.
"На мой взгляд, вообще странно, что, если у человека есть судимость за мошенничество, он имеет право оказывать риелторские услуги. Плюс я за то, и коллеги меня абсолютно в этом поддерживают, что риелтор не имеет права оказывать услуги по юридической экспертизе квартиры, если у него нет юридического образования, или если он не работает в связке с юристом, имеющим профильное образование", – отметил собеседник.
Сейчас, по его мнению, речь не идет о том, чтобы вводить только запреты.
"Мы прекрасно понимаем, как устроен рынок, и задача в том, чтобы риелтор действительно мог заявить о себе. Речь идет больше не о кнуте, а о прянике. В реестр может войти организация или индивидуальный предприниматель, который обладает определенными характеристиками. Плюс граждане будут видеть, что есть организация, которая состоит в реестре, и человек, который в ней работает. Соответственно, гражданин уже сам будет выбирать, с кем работать", – пояснил собеседник.
Более жесткие ограничения, такие как отключение от рекламных площадок и так далее, стоит вводить, если не сработают первоначальные меры, считает Константин Барсуков.
"Первым этапом мы хотим, чтобы просто хотя бы было понятие, кто есть риелтор, потому что встречаются разные вещи. Сегодня беда рынка в том, что любая организация, даже не имеющая опыта работы, любой человек может назвать себя риелтором", – объяснил гость эфира.
По мнению спикера, при работе с риелтором у человека обязательно должен быть договор на оказание услуг.
"В нем должно быть прописано, что делает риелтор, какие есть права у клиента, какие обязанности и права у сторон, сколько будет стоить услуга и порядок выплаты. Это обязательно должно быть, тогда это цивилизованная услуга", – подытожил эксперт рынка недвижимости.
