В России продлят программу по благоустройству городов
2026-04-21T16:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Реализация программы благоустройства общественных территорий в российских городах продолжится, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями муниципального сообщества.Путин отметил, что программа активно развивается с 2021 года, и обустройство территорий востребовано.Как сообщил ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Захар Щегленко, в регионе в этом году благоустроят 148 дворов и 48 общественных территорий. Наиболее значимые проекты – 11 общественных территорий, которые победили во всероссийском голосовании прошлого года. В этот перечень попали сквер Строителей в Армянске, Комсомольский парк в Джанкое, зона отдыха "Сморжевского" в Керчи, сквер от ул. Кечкеметская до ул. Титова в Симферополе, парк "Ясная поляна" в Ялте, участок набережной в Судаке, набережная "Новая" в Феодосии, детский "Мойнакский парк" в Евпатории.
