В Мексике мужчина расстрелял туристов и покончил с собой

2026-04-21T07:07

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Вооруженный мужчина открыл огонь на территории археологического комплекса Теотиуакан в Мексике, после чего покончил с собой. В результате стрельбы погибла гражданка Канады, огнестрельные ранения получили четыре человека, включая граждан России, Колумбии и Канады.Руководитель региональной полиции подтвердил, что в результате инцидента со стрельбой погибли два человека – гражданка Канады и сам нападавший.Президент Мексики Клаудия Шейнбаум после инцидента выразила соболезнования пострадавшим и их семьям и поручила провести тщательное расследование.Жизни россиянина, получившего ранение при стрельбе на территории мексиканского археологического комплекса Теотиуакан, ничего не угрожает, сообщила РИА Новости вице-консул РФ в Мексике Анастасия Крючкова.По словам собеседницы агентства, пострадавший россиянин находится в больнице, ему назначено медикаментозное лечение – антибиотики для предотвращения воспаления. Его супруга, которая находилась с ним в момент стрельбы, не пострадала.Российский консул уточнила, что инцидент произошел непосредственно на пирамиде Луны – на смотровой площадке, где находились посетители.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

