В Мексике мужчина расстрелял туристов и покончил с собой
2026-04-21T08:07
07:07 21.04.2026 (обновлено: 08:07 21.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Вооруженный мужчина открыл огонь на территории археологического комплекса Теотиуакан в Мексике, после чего покончил с собой. В результате стрельбы погибла гражданка Канады, огнестрельные ранения получили четыре человека, включая граждан России, Колумбии и Канады.
"Есть четверо раненых: двое граждан Колумбии, один россиянин и одна гражданка Канады", – цитирует РИА новости сообщение главы министерства безопасности штата Мехико.
Руководитель региональной полиции подтвердил, что в результате инцидента со стрельбой погибли два человека – гражданка Канады и сам нападавший.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум после инцидента выразила соболезнования пострадавшим и их семьям и поручила провести тщательное расследование.
Жизни россиянина, получившего ранение при стрельбе на территории мексиканского археологического комплекса Теотиуакан, ничего не угрожает, сообщила РИА Новости вице-консул РФ в Мексике Анастасия Крючкова.
"У него касательное ранение ноги, чуть выше колена. Никакие жизненно важные органы не задеты... В целом угрозы жизни нет, состояние стабильное", – рассказала Крючкова.
По словам собеседницы агентства, пострадавший россиянин находится в больнице, ему назначено медикаментозное лечение – антибиотики для предотвращения воспаления. Его супруга, которая находилась с ним в момент стрельбы, не пострадала.
Российский консул уточнила, что инцидент произошел непосредственно на пирамиде Луны – на смотровой площадке, где находились посетители.
