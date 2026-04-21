В Мексике мужчина расстрелял туристов и покончил с собой - РИА Новости Крым, 21.04.2026
https://crimea.ria.ru/20260421/v-meksike-muzhchina-rasstrelyal-turistov-i-pokonchil-s-soboy-1155363707.html
В Мексике мужчина расстрелял туристов и покончил с собой
В Мексике мужчина расстрелял туристов и покончил с собой - РИА Новости Крым, 21.04.2026
В Мексике мужчина расстрелял туристов и покончил с собой
Вооруженный мужчина открыл огонь на территории археологического комплекса Теотиуакан в Мексике, после чего покончил с собой. В результате стрельбы погибла... РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T07:07
2026-04-21T08:07
РИА Новости Крым
В Мексике мужчина расстрелял туристов и покончил с собой

Мужчина расстрелял туристов и покончил с собой в археологическом комплексе в Мексике

07:07 21.04.2026 (обновлено: 08:07 21.04.2026)
 
© РИА Новости . М. Ганкин / Перейти в фотобанкПирамида Луны. Древний город ацтеков Теотиуакан.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Вооруженный мужчина открыл огонь на территории археологического комплекса Теотиуакан в Мексике, после чего покончил с собой. В результате стрельбы погибла гражданка Канады, огнестрельные ранения получили четыре человека, включая граждан России, Колумбии и Канады.
"Есть четверо раненых: двое граждан Колумбии, один россиянин и одна гражданка Канады", – цитирует РИА новости сообщение главы министерства безопасности штата Мехико.
Руководитель региональной полиции подтвердил, что в результате инцидента со стрельбой погибли два человека – гражданка Канады и сам нападавший.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум после инцидента выразила соболезнования пострадавшим и их семьям и поручила провести тщательное расследование.
Жизни россиянина, получившего ранение при стрельбе на территории мексиканского археологического комплекса Теотиуакан, ничего не угрожает, сообщила РИА Новости вице-консул РФ в Мексике Анастасия Крючкова.
"У него касательное ранение ноги, чуть выше колена. Никакие жизненно важные органы не задеты... В целом угрозы жизни нет, состояние стабильное", – рассказала Крючкова.
По словам собеседницы агентства, пострадавший россиянин находится в больнице, ему назначено медикаментозное лечение – антибиотики для предотвращения воспаления. Его супруга, которая находилась с ним в момент стрельбы, не пострадала.
Российский консул уточнила, что инцидент произошел непосредственно на пирамиде Луны – на смотровой площадке, где находились посетители.
