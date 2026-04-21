В Крыму высадили 15 миллионов деревьев за семь лет
2026-04-21T08:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Федеральный проект "Сохранение лесов" национального проекта "Экологическое благополучие", реализуемый в Крыму и на территории всех субъектов РФ с 2019 года, продлен по указу президента России до 2030 года. С 2019 года в Крыму высажено порядка 1700 гектаров лесов, а именно 15 миллионов молодых деревьев. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Крым – заместитель Главного государственного инспектора Республики Крым Александр Березнев.В блок нацпроекта "Сохранение лесов" входит не только посадка, но и выращивание посадочного материала и последующий уход, добавил гость эфира. Прежде чем создать дополнительные лесопосадки, проводят механизированный и ручной уходы, отметил спикер."Ежегодно на территории республики проводится порядка четырех тысяч гектаров так называемых агроуходов – это уборка нежелательной растительности, подновление грунта, уборка сорной травы, в каких-то случаях и полив", – рассказал Александр Березнев.Реализация нацпроекта не обходится без каких-то рисков, поделился он. Прежде всего связаны они с климатическими условиями на полуострове, количеством осадков и температурным режимом."В прошлом году были экстремальные климатические условия. К примеру, в Бахчисарайском районе осадков не было вообще порядка двух месяцев и на почве фиксировались критические температуры 60-62 градуса – это стало причиной списания молодых насаждений", – поделился спикер.Однако все это нормативно предусматривается нацпроектом, заметил он."В среднем подразумеваем всегда, если у нас высаживается на одном гектаре до 6 000 сеянцев, то нормативно предполагаем сразу порядка 50% дополнения. То есть из 1 700 гектар за этот период, с 2019 по 2025 год, мы перевели в покрытую лесом площадь 560-565 га. Это полноценный лес, который уже прижился и уже растет", – подытожил замминистра экологии Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Лес без пожаров: в Севастополе обновляют 2000 км минерализованных полосВ лесничествах Крыма высадили 180 тысяч деревьевЛесохранитель и термоточки: как МЧС охраняет Крым в пожароопасный сезон
