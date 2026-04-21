В Крыму религиозные организации смогут получать сельхозземли бесплатно
Парламент Крыма принял закон, позволяющий бесплатно передавать земли сельскохозяйственного назначения в собственность религиозным организациям. Документ принят... РИА Новости Крым, 21.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Парламент Крыма принял закон, позволяющий бесплатно передавать земли сельскохозяйственного назначения в собственность религиозным организациям. Документ принят на сессии Госсовета РК во вторник.Как отметил председатель парламента республики Владимир Константинов, до настоящего момента в Крыму не были урегулированы случаи, при которых было бы возможно предоставить землю религиозной организации в собственность бесплатно. Также не были установлены условия такого предоставления.Земли могут быть переданы религиозным организациям, если на таком участке нет зданий и сооружений, и если они предоставляются из земель сельхозназначения."Принятие закона позволит осуществить предоставление бесплатно в собственность религиозным организациям земельных участков для сельскохозяйственного производства", - добавил Константинов.
Парламент Крыма разрешил передавать религиозным организациям сельхозземли бесплатно
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Парламент Крыма принял закон, позволяющий бесплатно передавать земли сельскохозяйственного назначения в собственность религиозным организациям. Документ принят на сессии Госсовета РК во вторник.
Как отметил председатель парламента республики Владимир Константинов, до настоящего момента в Крыму не были урегулированы случаи, при которых было бы возможно предоставить землю религиозной организации в собственность бесплатно. Также не были установлены условия такого предоставления.
"В соответствии с Земельным кодексом РФ, а также с учетом поступившего обращения митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, законопроектом предлагается установить, что на территории Республики Крым в собственность религиозных организаций бесплатно предоставляются земельные участки, находящиеся в собственности республики или муниципального образования", - сказал глава Госсовета РК.
Земли могут быть переданы религиозным организациям, если на таком участке нет зданий и сооружений, и если они предоставляются из земель сельхозназначения.
"Принятие закона позволит осуществить предоставление бесплатно в собственность религиозным организациям земельных участков для сельскохозяйственного производства", - добавил Константинов.
