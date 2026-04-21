Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260421/v-krymu-religioznye-organizatsii-smogut-poluchat-selkhozzemli-besplatno-1155381896.html
В Крыму религиозные организации смогут получать сельхозземли бесплатно
Парламент Крыма принял закон, позволяющий бесплатно передавать земли сельскохозяйственного назначения в собственность религиозным организациям. Документ принят... РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T15:28
сельское хозяйство
крым
новости крыма
государственный совет рк (госсовет)
владимир константинов
земля
крымская митрополия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/01/1123411199_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7cf0d988d5e38aa3b8078c176517c72e.jpg.webp
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/01/1123411199_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_b16e960308f774b03ca9ece3a289044b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сельское хозяйство, крым, новости крыма, государственный совет рк (госсовет), владимир константинов, земля, крымская митрополия
15:28 21.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛён
Лён - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Парламент Крыма принял закон, позволяющий бесплатно передавать земли сельскохозяйственного назначения в собственность религиозным организациям. Документ принят на сессии Госсовета РК во вторник.
Как отметил председатель парламента республики Владимир Константинов, до настоящего момента в Крыму не были урегулированы случаи, при которых было бы возможно предоставить землю религиозной организации в собственность бесплатно. Также не были установлены условия такого предоставления.
"В соответствии с Земельным кодексом РФ, а также с учетом поступившего обращения митрополита Симферопольского и Крымского Тихона, законопроектом предлагается установить, что на территории Республики Крым в собственность религиозных организаций бесплатно предоставляются земельные участки, находящиеся в собственности республики или муниципального образования", - сказал глава Госсовета РК.
Земли могут быть переданы религиозным организациям, если на таком участке нет зданий и сооружений, и если они предоставляются из земель сельхозназначения.
"Принятие закона позволит осуществить предоставление бесплатно в собственность религиозным организациям земельных участков для сельскохозяйственного производства", - добавил Константинов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Сельское хозяйствоКрымНовости КрымаГосударственный совет РК (Госсовет)Владимир КонстантиновЗемляКрымская митрополия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
