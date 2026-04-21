https://crimea.ria.ru/20260421/v-krymu-religioznye-organizatsii-smogut-poluchat-selkhozzemli-besplatno-1155381896.html

В Крыму религиозные организации смогут получать сельхозземли бесплатно

Парламент Крыма принял закон, позволяющий бесплатно передавать земли сельскохозяйственного назначения в собственность религиозным организациям. Документ принят... РИА Новости Крым, 21.04.2026

сельское хозяйство

крым

новости крыма

государственный совет рк (госсовет)

владимир константинов

земля

крымская митрополия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/01/1123411199_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7cf0d988d5e38aa3b8078c176517c72e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Парламент Крыма принял закон, позволяющий бесплатно передавать земли сельскохозяйственного назначения в собственность религиозным организациям. Документ принят на сессии Госсовета РК во вторник.Как отметил председатель парламента республики Владимир Константинов, до настоящего момента в Крыму не были урегулированы случаи, при которых было бы возможно предоставить землю религиозной организации в собственность бесплатно. Также не были установлены условия такого предоставления.Земли могут быть переданы религиозным организациям, если на таком участке нет зданий и сооружений, и если они предоставляются из земель сельхозназначения."Принятие закона позволит осуществить предоставление бесплатно в собственность религиозным организациям земельных участков для сельскохозяйственного производства", - добавил Константинов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участок земли за 1 рубль: как инициатива Госдумы может работать в КрымуНа сельхозземлях можно будет строить винодельни и гостиницы - законВ России упростили определение начальной цены изъятых сельхозземель

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

