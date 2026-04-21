В Крыму назначен врио начальника гостехнадзора - РИА Новости Крым, 21.04.2026
В Крыму назначен врио начальника гостехнадзора
В Крыму назначен врио начальника гостехнадзора

Врио начальника гостехнадзора Крыма назначен Саид Абдурахманов – указ

17:52 21.04.2026 (обновлено: 18:02 21.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Временно исполняющим обязанности начальника Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым назначен Саид Абдурахманов. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на официальном правительственном сайте РК.
"Возложить временно исполнение обязанностей начальника Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым – главного государственного инженера-инспектора Республики Крым на Абдурахманова Саида Тоировича, заместителя начальника Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым – заместителя главного государственного инженера-инспектора Республики Крым", - говорится в документе.

Начальник Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым Алексей Игнатенко, возглавлявший ведомство более 10 лет, ушел в отставку в начале апреля.
Саид Абдурахманов родился 6 декабря 1990 года в городе Комсомольск-на-Амуре. В 2014 году окончил Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского по специальности юриспруденция. В 2018 году окончил аспирантуру по направлению подготовки юриспруденция, квалификация "Исследователь. Преподаватель исследователь".
Трудовую деятельность начал в 2009 году в Киевском районном суде Симферополя. С 2015 по 2017 годы работал администратором Симферопольского районного суда.
С 2020 года начал работать в Инспекции гостехнадзора РК. В 2025 году стал заместителем начальника Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым – заместитель главного государственного инженера-инспектора Республики Крым.
Награжден благодарностью главы Крыма Сергея Аксенова.
КрымКадровые перестановки во властных структурах Крыма и СевастополяКадровые перестановкиНовости Крыма
 
