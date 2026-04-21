В Крыму назначен врио начальника гостехнадзора

Временно исполняющим обязанности начальника Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым назначен Саид

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Временно исполняющим обязанности начальника Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым назначен Саид Абдурахманов. Соответствующий указ главы республики Сергея Аксенова опубликован на официальном правительственном сайте РК.Начальник Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым Алексей Игнатенко, возглавлявший ведомство более 10 лет, ушел в отставку в начале апреля.Саид Абдурахманов родился 6 декабря 1990 года в городе Комсомольск-на-Амуре. В 2014 году окончил Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского по специальности юриспруденция. В 2018 году окончил аспирантуру по направлению подготовки юриспруденция, квалификация "Исследователь. Преподаватель исследователь".Трудовую деятельность начал в 2009 году в Киевском районном суде Симферополя. С 2015 по 2017 годы работал администратором Симферопольского районного суда.С 2020 года начал работать в Инспекции гостехнадзора РК. В 2025 году стал заместителем начальника Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Республики Крым – заместитель главного государственного инженера-инспектора Республики Крым.Награжден благодарностью главы Крыма Сергея Аксенова.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минприроды Крыма возглавит новый руководительВ Феодосии назначили нового заместителя мэраВ Севастополе назначили нового руководителя управления туризма

