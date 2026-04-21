В Крыму начали капремонт федеральной трассы "Новороссия"

В Крыму начат капремонт 15‑километрового участка федеральной трассы Р-280 "Новороссия": от пункта пропуска Джанкой до села Медведевка. Завершить работы...

2026-04-21T09:38

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Крыму начат капремонт 15‑километрового участка федеральной трассы Р-280 "Новороссия": от пункта пропуска Джанкой до села Медведевка. Завершить работы планируется в 2027 году. Об этом сообщили в пресс-службе дорожно-строительной компании "ВАД".Отмечается, что запланировано расширение дороги с двух до четырех полос, барьерное ограждение и разрешенная скорость — 120 км/ч.Работы ведутся без перекрытия движения: сначала построятся две новые полосы вдоль существующей дороги, затем движение переключат на них и модернизация трассы продолжится. Состав асфальтобетона, как на трассе "Таврида", устойчив к жаре до +64 градуса и морозам до –22.Р-280 "Новороссия" обеспечивает выходы к портам Черного и Азовского морей, связь с Мариуполем и Мелитополем. Капремонт улучшит транспортную инфраструктуру и качество жизни населения, подчеркнули в компании.Часть дороги реконструирована до четырех полос от Ростовской области и границы Донецкой Народной Республики, часть реконструирована до Мариуполя и после. И сегодня в сторону Донецкой Народной Республики и Запорожской области идет реконструкция до четырех полос.

