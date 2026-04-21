В Крыму изменят условия для назначения регионального студенческого капитала

В Крыму изменят условия для назначения регионального студенческого капитала - РИА Новости Крым, 21.04.2026

В Крыму изменят условия для назначения регионального студенческого капитала

В Крыму изменятся условия, дающие право для назначения регионального студенческого (семейного) капитала, сообщил председатель крымского парламента Владимир...

2026-04-21T13:51

2026-04-21T13:51

2026-04-21T14:03

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Крыму изменятся условия, дающие право для назначения регионального студенческого (семейного) капитала, сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.Соответствующие поправки, внесенные главой республики Сергеем Аксеновым, приняты в первом чтении на заседании Государственного Совета РК, уточнил председатель крымского парламента.Региональный студенческий капитал для молодых семей в размере одного миллиона рублей на каждого ребенка ввели в Крыму в прошлом году. Данная мера является дополнением к исполнению материнского капитала.Студенческий капитал можно будет направить на приобретение жилья в Крыму на основании договора купли-продажи жилья, договора участия в долевом строительстве, оплату первоначального взноса или погашения основного долга и оплату процентов по кредитам и займам, включая ипотечные кредитные.

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, семья, дети, студенческий капитал