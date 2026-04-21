В Крыму изменят условия для назначения регионального студенческого капитала

13:51 21.04.2026 (обновлено: 14:03 21.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Крыму изменятся условия, дающие право для назначения регионального студенческого (семейного) капитала, сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
"Для получения меры поддержки студентом, обучающимся по очной форме обучения, на дату рождения ребенка и подачи заявления о выдаче сертификата должна быть только мать ребенка (ранее – оба родителя)", – написал Константинов в своем канале в Мах.
Соответствующие поправки, внесенные главой республики Сергеем Аксеновым, приняты в первом чтении на заседании Государственного Совета РК, уточнил председатель крымского парламента.
Региональный студенческий капитал для молодых семей в размере одного миллиона рублей на каждого ребенка ввели в Крыму в прошлом году. Данная мера является дополнением к исполнению материнского капитала.
Студенческий капитал можно будет направить на приобретение жилья в Крыму на основании договора купли-продажи жилья, договора участия в долевом строительстве, оплату первоначального взноса или погашения основного долга и оплату процентов по кредитам и займам, включая ипотечные кредитные.
