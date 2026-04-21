В Крым возвращаются морозы - РИА Новости Крым, 21.04.2026
В Крым возвращаются морозы
В Крыму объявили штормовое предупреждение на ближайшие два дня из-за заморозков до -2 градусов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС... РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T11:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Крыму объявили штормовое предупреждение на ближайшие два дня из-за заморозков до -2 градусов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.В связи с этим есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур. Спасатели призывают соблюдать меры безопасности и принять меры по защите насаждений.Министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк ранее рассказал, что январские морозы и снегопады не нанесли ущерба плодовым и сельхозкультурам в Крыму, поэтому в республике не ожидается снижения урожая. Единственные опасения у аграриев и садоводов сейчас вызывают возможные весенние заморозки.
В Крыму объявили экстренное предупреждение на 22 апреля из-за заморозков до -2 градусов

11:46 21.04.2026
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоЦветы в снегу
Цветы в снегу
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Крыму объявили штормовое предупреждение на ближайшие два дня из-за заморозков до -2 градусов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 22 и 23 апреля в степных и предгорных районах Крыма на поверхности почвы ожидаются заморозки до - 2 °", - говорится в сообщении.
В связи с этим есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.
Спасатели призывают соблюдать меры безопасности и принять меры по защите насаждений.
Министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк ранее рассказал, что январские морозы и снегопады не нанесли ущерба плодовым и сельхозкультурам в Крыму, поэтому в республике не ожидается снижения урожая. Единственные опасения у аграриев и садоводов сейчас вызывают возможные весенние заморозки.
