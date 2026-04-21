В Крым возвращаются морозы

В Крыму объявили штормовое предупреждение на ближайшие два дня из-за заморозков до -2 градусов.

2026-04-21T11:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Крыму объявили штормовое предупреждение на ближайшие два дня из-за заморозков до -2 градусов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.В связи с этим есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, возможным повреждением цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур. Спасатели призывают соблюдать меры безопасности и принять меры по защите насаждений.Министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк ранее рассказал, что январские морозы и снегопады не нанесли ущерба плодовым и сельхозкультурам в Крыму, поэтому в республике не ожидается снижения урожая. Единственные опасения у аграриев и садоводов сейчас вызывают возможные весенние заморозки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Какой будет вторая половина весны в Крыму: прогноз от ФОБОСКогда в городах Крыма отключат отопление50% компенсации за ущерб от возвратных заморозков: кого коснется выплата

