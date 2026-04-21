https://crimea.ria.ru/20260421/v-krym-s-gastrolyami-edut-studenty-vgika-1155395897.html
В Крым с гастролями едут студенты ВГИКа
В Крым с гастролями едут студенты ВГИКа - РИА Новости Крым, 21.04.2026
В Крым с гастролями едут студенты ВГИКа
Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) совместно с Крымским киноконцертным объединением запускают творческий проект... РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T20:28
2026-04-21T20:28
2026-04-21T20:28
крым
культура
искусство
театр
новости крыма
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/11/1119061447_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_ab808102e46b47665efb5996aafec9ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) совместно с Крымским киноконцертным объединением запускают творческий проект "ВГИК в Крыму", в рамках которого покажут спектакли и концерты в Симферополе и Ялте."В марте этого года между ВГИКом и Крымским киноконцертным объединением было заключено соглашение о развитии совместных творческих проектов. Оно направлено на укрепление культурных связей, поддержку молодых талантов и расширение гастрольной деятельности студентов и выпускников одного из ведущих творческих вузов страны", – сказано в сообщении.В рамках проекта "ВГИК в Крыму" на ведущих театральных площадках региона пройдут показы спектаклей и концертных программ, уточняют организаторы."Проект предоставляет жителям и гостям Крыма особенную возможность познакомиться с творчеством студентов ВГИКа, увидеть современные сценические работы и оценить высокий уровень подготовки будущих актеров и режиссеров. Это редкий шанс прикоснуться к живому, актуальному театральному процессу и открыть для себя новые имена", – подчеркивают организаторы проекта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На экскурсиях в Крыму можно понаблюдать за работой реставраторовКакие проекты привлекают подростков и молодежь в КрымуМрамор и сцена из 4-х частей: каким будет новый театр кукол в Симферополе
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/11/1119061447_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0555e1ec32f639eca39579097f4c8ea8.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, культура, искусство , театр, новости крыма, общество
В Крым с гастролями едут студенты ВГИКа
Студенты ВГИКа приедут в Крым с театральными гастролями
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Всероссийский государственный институт кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК) совместно с Крымским киноконцертным объединением запускают творческий проект "ВГИК в Крыму", в рамках которого покажут спектакли и концерты в Симферополе и Ялте.
"В марте этого года между ВГИКом и Крымским киноконцертным объединением было заключено соглашение о развитии совместных творческих проектов. Оно направлено на укрепление культурных связей, поддержку молодых талантов и расширение гастрольной деятельности студентов и выпускников одного из ведущих творческих вузов страны", – сказано в сообщении.
В рамках проекта "ВГИК в Крыму" на ведущих театральных площадках региона пройдут показы спектаклей и концертных программ, уточняют организаторы.
В частности, 22 апреля, в 19 часов в Крымском академическом русском драматическом театре имени Максима Горького в Симферополе состоится концерт "Мы из ВГИКа". 23 апреля в 19 часов – спектакль "Прощание в июне" дадут на сцене ялтинского театра имени А.П. Чехова. 24 апреля в пять часов вечера в Крымско-татарском государственном академическом музыкально-драматическом театре покажут спектакль "В списках не значился".
"Проект предоставляет жителям и гостям Крыма особенную возможность познакомиться с творчеством студентов ВГИКа, увидеть современные сценические работы и оценить высокий уровень подготовки будущих актеров и режиссеров. Это редкий шанс прикоснуться к живому, актуальному театральному процессу и открыть для себя новые имена", – подчеркивают организаторы проекта.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
