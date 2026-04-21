В Большой Алуште вода на два дня станет непригодной для питья
В Большой Алуште вода на два дня станет непригодной для питья - РИА Новости Крым, 21.04.2026
В Большой Алуште вода на два дня станет непригодной для питья
В Алуште и 19 пригородных селах с 22 по 24 апреля вода станет непригодной для питья в связи с плановыми работами по очистке водопровода. Об этом предупредили на РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T19:49
2026-04-21T19:49
2026-04-21T19:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Алуште и 19 пригородных селах с 22 по 24 апреля вода станет непригодной для питья в связи с плановыми работами по очистке водопровода. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".Работы на сетях водоснабжения запланированы с 23:00 22 апреля до 08:00 24 апреля."В связи с повышенной дозой хлора в промывной воде, использование населением воды с централизованной системы холодного водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд в данный период не допускается", – подчеркнули специалисты.Использовать воду для питья и приготовления пищи можно не ранее 8 утра 24 апреля. При этом после завершения дезинфекции воду следует спускать в течение 10 минут, посоветовали специалисты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
алушта
крым
алушта, крым, вода, вода крыма, вода в крыму, жкх, жкх крыма и севастополя, новости крыма, общество
В Большой Алуште вода на два дня станет непригодной для питья
В Алуште и 19 селах на Южном берегу Крыма вода на два дня станет непригодной для питья
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Алуште и 19 пригородных селах с 22 по 24 апреля вода станет непригодной для питья в связи с плановыми работами по очистке водопровода. Об этом предупредили на предприятии "Вода Крыма".
Работы на сетях водоснабжения запланированы с 23:00 22 апреля до 08:00 24 апреля.
Промывку и дезинфекцию сетей проведут в Алуште, а также селах Верхняя Кутузовка, Генеральское, Виноградное, Запрудное, Изобильное, Кипарисное, Лаванда, Лазурное, Лавровое, Лучистое, Малый Маяк, Малореченское, Пушкино, Приветное, Рыбачье, Солнечногорское, Зеленогорье, Нижняя Кутузовка и пгт Партенит.
"В связи с повышенной дозой хлора в промывной воде, использование населением воды с централизованной системы холодного водоснабжения для хозяйственно-питьевых нужд в данный период не допускается", – подчеркнули специалисты.
Использовать воду для питья и приготовления пищи можно не ранее 8 утра 24 апреля. При этом после завершения дезинфекции воду следует спускать в течение 10 минут, посоветовали специалисты.
"Также обращаем внимание, что в период профилактических работ в Алуште может наблюдаться снижение давления или частичное отсутствие воды", – добавили в сообщении.
