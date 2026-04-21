Умер легендарный советский летчик Иван Кашин

Герой СССР, летчик Иван Кашин, успешно посадивший захваченный террористами самолет в 1973 году, скончался на 90-ом году жизни. Об этом сообщили журналистам в... РИА Новости Крым, 21.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Герой СССР, летчик Иван Кашин, успешно посадивший захваченный террористами самолет в 1973 году, скончался на 90-ом году жизни. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.Как отметили брянские власти, в последние годы Кашин много времени уделял патриотическому воспитанию молодежи, проявлял внимание к общественной жизни региона. Его имя присвоено кадетскому корпусу авиации в городе Дятьково.Прощание с Героем Советского Союза состоится 23 апреля в 11.00 в Брянском театре драмы.Кашин родился 2 января 1937 года в деревне Сахаровка Елецкого района Воронежской области. В 1955 году поступил в Сасовское летное училище гражданской авиации, в 1957 году его распределили в Управление гражданской авиации центральных районов и Арктики в Москве, после чего направили в Брянский объединенный авиаотряд.В 1973 году, проявив смелость и отвагу, спас экипаж и пассажиров воздушного судна Як-40, командиром которого он являлся. Террористы совершили попытку захвата самолета, но Иван Андреевич успел подать сигнал бедствия и, в экстремальных погодных условиях, совершил вынужденную посадку в Москве, где самолет был взят штурмом, а террористы нейтрализованы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

