Умер легендарный советский летчик Иван Кашин
2026-04-21T22:22
Посадивший захваченный террористами самолет летчик Кашин умер в возрасте 89 лет
22:22 21.04.2026 (обновлено: 22:28 21.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Герой СССР, летчик Иван Кашин, успешно посадивший захваченный террористами самолет в 1973 году, скончался на 90-ом году жизни. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе губернатора и правительства Брянской области.
"Герой Советского Союза, почетный гражданин города Брянска, легендарный советский летчик, мужественный и отважный человек, достойный гражданин России, патриот Родины — таким запомнят Ивана Андреевича все, кто его знал", – цитирует заявление РИА Новости.
Как отметили брянские власти, в последние годы Кашин много времени уделял патриотическому воспитанию молодежи, проявлял внимание к общественной жизни региона. Его имя присвоено кадетскому корпусу авиации в городе Дятьково.
Прощание с Героем Советского Союза состоится 23 апреля в 11.00 в Брянском театре драмы.
Кашин родился 2 января 1937 года в деревне Сахаровка Елецкого района Воронежской области. В 1955 году поступил в Сасовское летное училище гражданской авиации, в 1957 году его распределили в Управление гражданской авиации центральных районов и Арктики в Москве, после чего направили в Брянский объединенный авиаотряд.
В 1973 году, проявив смелость и отвагу, спас экипаж и пассажиров воздушного судна Як-40, командиром которого он являлся. Террористы совершили попытку захвата самолета, но Иван Андреевич успел подать сигнал бедствия и, в экстремальных погодных условиях, совершил вынужденную посадку в Москве, где самолет был взят штурмом, а террористы нейтрализованы.
