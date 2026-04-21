Украина отремонтировала участок нефтепровода "Дружба" – Зеленский

Украина отремонтировала участок нефтепровода "Дружба" – Зеленский - РИА Новости Крым, 21.04.2026

Украина отремонтировала участок нефтепровода "Дружба" – Зеленский

Украина выполнила ремонт участка нефтепровода "Дружба", условия для возобновления его работы обеспечены. Это утверждает глава киевского режима Владимир... РИА Новости Крым, 21.04.2026

2026-04-21T18:03

2026-04-21T18:03

2026-04-21T18:03

россия

украина

нефтепровод "дружба"

владимир зеленский

нефть

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Украина выполнила ремонт участка нефтепровода "Дружба", условия для возобновления его работы обеспечены. Это утверждает глава киевского режима Владимир Зеленский.По словам Зеленского, специалисты "обеспечили базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования".Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января 2026 года. Киев объяснил это повреждением трубопровода. Власти Венгрии и Словакии не раз заявляли, что не верят в эту версию, и считают остановку поставок нефти политическим решением. 18 февраля Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за прекращения Киевом транзита нефти по нефтепроводу.Зеленский сообщил, что до конца апреля на Украине планируют отремонтировать нефтепровод "Дружба", но работы сделают не полностью.Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса", будущий премьер-министр республики Петер Мадьяр заявил, что Будапешт рассчитывает на то, что Киев выполнит обещание и возобновит работу нефтепровода "Дружба" к концу апреля. Российская же сторона проинформировала о готовности возобновить транзит нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", однако подчеркнула, что сейчас этот вопрос зависит от действий киевского режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова возобновить подачу нефти в Венгрию по "Дружбе"В Словакии назвали условие для поддержки новых санкций против РФВ Венгрии сменилась власть: чего ждать от правительства Мадьяра

россия

украина

россия, украина, нефтепровод "дружба", владимир зеленский, нефть