Рейтинг@Mail.ru
Украина отремонтировала участок нефтепровода "Дружба" – Зеленский - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260421/ukraina-otremontirovala-uchastok-nefteprovoda-druzhba--zelenskiy-1155393413.html
Украина отремонтировала участок нефтепровода "Дружба" – Зеленский
Украина отремонтировала участок нефтепровода "Дружба" – Зеленский - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Украина отремонтировала участок нефтепровода "Дружба" – Зеленский
Украина выполнила ремонт участка нефтепровода "Дружба", условия для возобновления его работы обеспечены. Это утверждает глава киевского режима Владимир... РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T18:03
2026-04-21T18:03
россия
украина
нефтепровод "дружба"
владимир зеленский
нефть
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0c/1124832361_0:167:3048:1882_1920x0_80_0_0_8e112e7a3fe527695841ef177927dc7f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Украина выполнила ремонт участка нефтепровода "Дружба", условия для возобновления его работы обеспечены. Это утверждает глава киевского режима Владимир Зеленский.По словам Зеленского, специалисты "обеспечили базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования".Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января 2026 года. Киев объяснил это повреждением трубопровода. Власти Венгрии и Словакии не раз заявляли, что не верят в эту версию, и считают остановку поставок нефти политическим решением. 18 февраля Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за прекращения Киевом транзита нефти по нефтепроводу.Зеленский сообщил, что до конца апреля на Украине планируют отремонтировать нефтепровод "Дружба", но работы сделают не полностью.Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса", будущий премьер-министр республики Петер Мадьяр заявил, что Будапешт рассчитывает на то, что Киев выполнит обещание и возобновит работу нефтепровода "Дружба" к концу апреля. Российская же сторона проинформировала о готовности возобновить транзит нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", однако подчеркнула, что сейчас этот вопрос зависит от действий киевского режима.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия готова возобновить подачу нефти в Венгрию по "Дружбе"В Словакии назвали условие для поддержки новых санкций против РФВ Венгрии сменилась власть: чего ждать от правительства Мадьяра
россия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/0c/1124832361_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_6d63c60df16ff174bc4e11d1fd3c37d6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, украина, нефтепровод "дружба", владимир зеленский, нефть
Украина отремонтировала участок нефтепровода "Дружба" – Зеленский

Зеленский заявил о завершении ремонта участка нефтепровода "Дружба"

18:03 21.04.2026
 
© РИА Новости . Михаил Грачев / Перейти в фотобанкМагистральный нефтепровод "Дружба
Магистральный нефтепровод Дружба - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости . Михаил Грачев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Украина выполнила ремонт участка нефтепровода "Дружба", условия для возобновления его работы обеспечены. Это утверждает глава киевского режима Владимир Зеленский.
"Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба"… Нефтепровод может возобновить функционирование", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, специалисты "обеспечили базовые условия для возобновления работы системы трубопровода и оборудования".
Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января 2026 года. Киев объяснил это повреждением трубопровода. Власти Венгрии и Словакии не раз заявляли, что не верят в эту версию, и считают остановку поставок нефти политическим решением. 18 февраля Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за прекращения Киевом транзита нефти по нефтепроводу.
Зеленский сообщил, что до конца апреля на Украине планируют отремонтировать нефтепровод "Дружба", но работы сделают не полностью.
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса", будущий премьер-министр республики Петер Мадьяр заявил, что Будапешт рассчитывает на то, что Киев выполнит обещание и возобновит работу нефтепровода "Дружба" к концу апреля.
Российская же сторона проинформировала о готовности возобновить транзит нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", однако подчеркнула, что сейчас этот вопрос зависит от действий киевского режима.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РоссияУкраинаНефтепровод "Дружба"Владимир ЗеленскийНефть
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
