У Зеленского хотят запретить молодежи покидать страну - РИА Новости Крым, 21.04.2026
У Зеленского хотят запретить молодежи покидать страну
Офис главы киевского режима Владимира Зеленского обсуждает возможность отмены разрешения на выезд с территории Украины для молодежи в возрасте от 18 до 22 лет... РИА Новости Крым, 21.04.2026
украина, владимир зеленский, общество, новости, в мире
У Зеленского хотят запретить молодежи покидать страну

В Киеве обсуждают отмену разрешения для молодежи на выезд с Украины

13:38 21.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Офис главы киевского режима Владимира Зеленского обсуждает возможность отмены разрешения на выезд с территории Украины для молодежи в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире YouTube.
"Ходят разговоры на Банковой в Киеве, о том, чтобы отменить норму, разрешающую выезд за границу молодым людям. Такие разговоры идут", - приводит слова Разумкова РИА Новости.
С августа прошлого года Украину покинули около 400 тысяч молодых людей, а на фоне разговоров о возможном снижении мобилизационного возраста выехали даже те, кто не собирался этого делать, уточнил Разумков.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Местное издание сообщило, что молодые мужчины массово выезжают с Украины после соответствующих разрешений властей, видео с успешным побегом из страны заполонили украинские соцсети.
В результате отъезда из страны с 2014 года Украина потеряла 53,7% населения.
