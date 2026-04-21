https://crimea.ria.ru/20260421/u-zelenskogo-khotyat-zapretit-molodezhi-pokidat-stranu-1155376801.html

У Зеленского хотят запретить молодежи покидать страну

У Зеленского хотят запретить молодежи покидать страну - РИА Новости Крым, 21.04.2026

У Зеленского хотят запретить молодежи покидать страну

Офис главы киевского режима Владимира Зеленского обсуждает возможность отмены разрешения на выезд с территории Украины для молодежи в возрасте от 18 до 22 лет... РИА Новости Крым, 21.04.2026

2026-04-21T13:38

2026-04-21T13:38

2026-04-21T13:38

украина

владимир зеленский

общество

новости

в мире

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111323/67/1113236750_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ac4e193f31ebbb7e2fb17db0bf31a766.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Офис главы киевского режима Владимира Зеленского обсуждает возможность отмены разрешения на выезд с территории Украины для молодежи в возрасте от 18 до 22 лет. Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире YouTube.С августа прошлого года Украину покинули около 400 тысяч молодых людей, а на фоне разговоров о возможном снижении мобилизационного возраста выехали даже те, кто не собирался этого делать, уточнил Разумков.Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. Местное издание сообщило, что молодые мужчины массово выезжают с Украины после соответствующих разрешений властей, видео с успешным побегом из страны заполонили украинские соцсети.В результате отъезда из страны с 2014 года Украина потеряла 53,7% населения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцы очень дорого платят за избрание Зеленского – ЛукашенкоРесурс исчерпан: Буданов* заявил о проблемах с набором в ВСУЗеленский сделал заявление о трехсторонних переговорах по Украине

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, общество, новости, в мире