Трое туристов погибли в горах Бурятии – открыто уголовное дело
2026-04-21T19:37
Следком открыт дело после гибели туристов при спуске с пика Мунку-Сардык в Бурятии
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Бурятии трое туристов в составе организованной группы погибли при спуске с пика Мунку-Сардык. Как сообщает пресс-служба Следкома РФ, по данному факту открыто уголовное дело.
18 апреля группа туристов из Красноярска вышла из базового лагеря в поселок Монды Окинского района Бурятии для восхождения к пику Мунку-Сардык. 20 апреля они достигли вершины, после чего стали совершать спуск обратно в связках по несколько человек.
"Последняя связка туристов из двух женщин и мужчины отстала и не вернулась в лагерь. Остальные поднялись для поисков пропавших людей. Их тела были обнаружены вверху по склону. В ходе осмотра у женщин обнаружены обширные ссадины на лице, которые могли быть причинены в результате камнепада или падения с высоты", – сказано в сообщении.
Уголовное дело открыто по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Сейчас проводится комплекс следственных действий, допрашиваются директор туристической фирмы, зарегистрированной в Красноярске, ее заместитель и гид-инструктор, являющиеся организаторами указанного тура. Они также участвовали в походе в составе данной группы.
