https://crimea.ria.ru/20260421/troe-turistov-pogibli-v-gorakh-buryatii--otkryto-ugolovnoe-delo-1155395125.html

Трое туристов погибли в горах Бурятии – открыто уголовное дело - РИА Новости Крым, 21.04.2026

2026-04-21T19:37

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/15/1155395001_0:0:1229:691_1920x0_80_0_0_96abde7c8d1362834a392b6ff6c96cf9.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Бурятии трое туристов в составе организованной группы погибли при спуске с пика Мунку-Сардык. Как сообщает пресс-служба Следкома РФ, по данному факту открыто уголовное дело.18 апреля группа туристов из Красноярска вышла из базового лагеря в поселок Монды Окинского района Бурятии для восхождения к пику Мунку-Сардык. 20 апреля они достигли вершины, после чего стали совершать спуск обратно в связках по несколько человек.Уголовное дело открыто по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас проводится комплекс следственных действий, допрашиваются директор туристической фирмы, зарегистрированной в Красноярске, ее заместитель и гид-инструктор, являющиеся организаторами указанного тура. Они также участвовали в походе в составе данной группы.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

