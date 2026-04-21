"Торгует воздухом": что задумал Мадьяр в отношениях Венгрии и России

2026-04-21T21:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Будущий премьер-министр Венгрии, лидер победившей на выборах партии "Тиса" Петер Мадьяр демонстрирует фальшивую приверженность позиции своего предшественника Виктора Орбана. Таким образом он пытается выгодно продать Евросоюзу демонтаж прежнего политического курса страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.По его словам, по своему характеру лидер "Тисы" Петер Мадьяр – политик, полностью противоположный Орбану, а значит повторения политики председателя партии "Фидес" не будет точно, хоть сейчас мы и видим попытки убедить всех в обратном."Ему в наследство досталась позиция Орбана... и всеми своими заявлениями и действиями Мадьяр показывает, что он пришел на поле, которое уже было сформировано", – заметил Манойло.Политолог уверен: выбранная Мадьяром тактика – элемент торга, а все озвученное им не более чем риторика.Будущий венгерский премьер пытается убедить Евросоюз в том, что для поворота вектора внешней политики на 180 градусов ему нужна помощь, желательно денежная со стороны Европейского Союза", считает Манойло.Ранее политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром будет вести прагматичную политику и пытаться искать баланс в отношениях как с Евросоюзом, так и с Россией.В Венгрии на минувшей неделе прошли парламентские выборы, по результатам которых партия премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" проиграла впервые за 16 лет. Лидером в гонке стал его главный соперник – нацеленная на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.

