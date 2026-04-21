"Торгует воздухом": что задумал Мадьяр в отношениях Венгрии и России - РИА Новости Крым, 21.04.2026
"Торгует воздухом": что задумал Мадьяр в отношениях Венгрии и России
"Торгует воздухом": что задумал Мадьяр в отношениях Венгрии и России - РИА Новости Крым, 21.04.2026
"Торгует воздухом": что задумал Мадьяр в отношениях Венгрии и России
Будущий премьер-министр Венгрии, лидер победившей на выборах партии "Тиса" Петер Мадьяр демонстрирует фальшивую приверженность позиции своего предшественника... РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T21:23
мнения
андрей манойло
политика
петер мадьяр
венгрия
виктор орбан
европейский союз (ес)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Будущий премьер-министр Венгрии, лидер победившей на выборах партии "Тиса" Петер Мадьяр демонстрирует фальшивую приверженность позиции своего предшественника Виктора Орбана. Таким образом он пытается выгодно продать Евросоюзу демонтаж прежнего политического курса страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.По его словам, по своему характеру лидер "Тисы" Петер Мадьяр – политик, полностью противоположный Орбану, а значит повторения политики председателя партии "Фидес" не будет точно, хоть сейчас мы и видим попытки убедить всех в обратном."Ему в наследство досталась позиция Орбана... и всеми своими заявлениями и действиями Мадьяр показывает, что он пришел на поле, которое уже было сформировано", – заметил Манойло.Политолог уверен: выбранная Мадьяром тактика – элемент торга, а все озвученное им не более чем риторика.Будущий венгерский премьер пытается убедить Евросоюз в том, что для поворота вектора внешней политики на 180 градусов ему нужна помощь, желательно денежная со стороны Европейского Союза", считает Манойло.Ранее политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром будет вести прагматичную политику и пытаться искать баланс в отношениях как с Евросоюзом, так и с Россией.В Венгрии на минувшей неделе прошли парламентские выборы, по результатам которых партия премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" проиграла впервые за 16 лет. Лидером в гонке стал его главный соперник – нацеленная на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Венгрии сделали заявление о членстве Украины в ЕС и антироссийских санкциях Выборы в Венгрии – в Кремле сделали заявление Победа Радева компенсирует потерю Орбана для России – мнение
мнения, андрей манойло, политика, петер мадьяр, венгрия, виктор орбан, европейский союз (ес)
"Торгует воздухом": что задумал Мадьяр в отношениях Венгрии и России

Будущий премьер Венгрии Мадьяр хочет "продать" ЕС демонтаж политики Орбана - политолог

© AP Photo Denes ErdosЛидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Будущий премьер-министр Венгрии, лидер победившей на выборах партии "Тиса" Петер Мадьяр демонстрирует фальшивую приверженность позиции своего предшественника Виктора Орбана. Таким образом он пытается выгодно продать Евросоюзу демонтаж прежнего политического курса страны. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал профессор факультета политологии МГУ им. Ломоносова, завкафедрой информационных и гибридных войн Академии политических наук Alter, доктор политических наук Андрей Манойло.
По его словам, по своему характеру лидер "Тисы" Петер Мадьяр – политик, полностью противоположный Орбану, а значит повторения политики председателя партии "Фидес" не будет точно, хоть сейчас мы и видим попытки убедить всех в обратном.
"Ему в наследство досталась позиция Орбана... и всеми своими заявлениями и действиями Мадьяр показывает, что он пришел на поле, которое уже было сформировано", – заметил Манойло.
Политолог уверен: выбранная Мадьяром тактика – элемент торга, а все озвученное им не более чем риторика.
Будущий венгерский премьер пытается убедить Евросоюз в том, что для поворота вектора внешней политики на 180 градусов ему нужна помощь, желательно денежная со стороны Европейского Союза", считает Манойло.
"Мадьяр мог бы бесплатно – в качестве жеста доброй воли - отказаться от всех тех позиций, которые занимал Орбан. Но он, видимо, хочет это продать Европейскому Союзу, – полагает эксперт. – То есть, он говорит, что отказ от позиции, которой придерживался Орбан и которая якобы укоренилась, будет стоить денег. Фактически пытается коммерциализировать демонтаж конструкции, которую возводил Орбан. Торгует воздухом, только и всего".
Ранее политолог Юрий Светов высказал мнение о том, что новое правительство Венгрии во главе с Петером Мадьяром будет вести прагматичную политику и пытаться искать баланс в отношениях как с Евросоюзом, так и с Россией.
В Венгрии на минувшей неделе прошли парламентские выборы, по результатам которых партия премьер-министра Виктора Орбана "Фидес" проиграла впервые за 16 лет. Лидером в гонке стал его главный соперник – нацеленная на более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Венгрии сделали заявление о членстве Украины в ЕС и антироссийских санкциях
Выборы в Венгрии – в Кремле сделали заявление
Победа Радева компенсирует потерю Орбана для России – мнение
 
МненияАндрей МанойлоПолитикаПетер МадьярВенгрияВиктор ОрбанЕвропейский Союз (ЕС)
 
21:40В России ужесточают требования к риелторам
21:39Воздушная тревога звучит в Севастополе - всем срочно пройти в укрытия
21:23"Торгует воздухом": что задумал Мадьяр в отношениях Венгрии и России
21:09Почему в Крыму упал спрос на жилье и что будет летом – прогноз эксперта
20:50Женщина подорвалась на мине "лепесток" в Брянской области
20:41Что можно взять на ЕГЭ: Рособрнадзор назвал разрешенные вещи
20:34Девять беспилотников уничтожены над Крымом и приграничьем России
20:29Непогода остановила морской транспорт в Севастополе
20:28В Крым с гастролями едут студенты ВГИКа
20:15Следком проверит книги Остера на "сомнительность педагогики"
20:10Евросоюз запретит въезд ветеранам спецоперации
20:02Крымский мост сейчас – обстановка к вечеру вторника
19:49В Большой Алуште вода на два дня станет непригодной для питья
19:37Трое туристов погибли в горах Бурятии – открыто уголовное дело
19:23Сверток с деньгами взорвался в руках подростка в Перми
19:18Рейд в Севастополе открыли
19:10Ветеран СВО из Алушты победил в III всероссийской премии "Служение"
19:01Шойгу предостерег Кишенев и Киев от обострения в Приднестровье
18:49В Севастополе остановили морской пассажирский транспорт
18:42ЕС в растерянности: для Украины не хватает 22 миллиарда евро
Лента новостейМолния