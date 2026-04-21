Сверток с деньгами взорвался в руках подростка в Перми - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Сверток с деньгами взорвался в руках подростка в Перми
Сверток с деньгами взорвался в руках подростка в Перми - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Сверток с деньгами взорвался в руках подростка в Перми
Подросток в Перми подобрал на улице сверток с купюрами, который взорвался в его руках. Парень получил ожоги, сообщает краевое министерство территориальной... РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T19:23
2026-04-21T19:23
пермь
взрыв
дети
происшествия
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Подросток в Перми подобрал на улице сверток с купюрами, который взорвался в его руках. Парень получил ожоги, сообщает краевое министерство территориальной безопасности.Правоохранительные органы проводят проверку. В связи с инцидентом родителей просят информировать детей об опасности неизвестных предметов и настаивают на недопустимости прикасаться к найденным вещам. При обнаружении бесхозного предмета необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить взрослым о находке. При этом использовать телефон рядом с находкой нельзя, акцентировали правоохранители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
пермь
пермь, взрыв, дети, происшествия, новости
Сверток с деньгами взорвался в руках подростка в Перми

В Перми подросток подобрал деньги на улице и получил ожоги от взрыва

19:23 21.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Подросток в Перми подобрал на улице сверток с купюрами, который взорвался в его руках. Парень получил ожоги, сообщает краевое министерство территориальной безопасности.
"Сегодня в Перми подросток получил легкие ожоги, подобрав на улице сверток купюр, после чего раздался хлопок, похожий на петарду. Госпитализация не потребовалась", – сказано в сообщении.
Правоохранительные органы проводят проверку.
В связи с инцидентом родителей просят информировать детей об опасности неизвестных предметов и настаивают на недопустимости прикасаться к найденным вещам.
При обнаружении бесхозного предмета необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить взрослым о находке. При этом использовать телефон рядом с находкой нельзя, акцентировали правоохранители.
ПермьВзрывдетиПроисшествияНовости
 
