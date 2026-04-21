Сверток с деньгами взорвался в руках подростка в Перми
В Перми подросток подобрал деньги на улице и получил ожоги от взрыва
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Подросток в Перми подобрал на улице сверток с купюрами, который взорвался в его руках. Парень получил ожоги, сообщает краевое министерство территориальной безопасности.
"Сегодня в Перми подросток получил легкие ожоги, подобрав на улице сверток купюр, после чего раздался хлопок, похожий на петарду. Госпитализация не потребовалась", – сказано в сообщении.
Правоохранительные органы проводят проверку.
В связи с инцидентом родителей просят информировать детей об опасности неизвестных предметов и настаивают на недопустимости прикасаться к найденным вещам.
При обнаружении бесхозного предмета необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить взрослым о находке. При этом использовать телефон рядом с находкой нельзя, акцентировали правоохранители.
