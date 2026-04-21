Служащие в Крыму участники СВО смогут взять Дальневосточную ипотеку
2026-04-21T14:28
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Льготную программу "Дальневосточная и арктическая ипотека" расширили на участников СВО, служащих в приграничных районах, в том числе в Крыму и Севастополе. Об этом сообщили в Минфине России.Ранее право на участие в программе имели в том числе участники СВО, выполняющие задачи только на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. "Теперь воспользоваться ею смогут граждане, которые участвовали в отражении вооруженного вторжения в Россию и пресечении провокаций на границе и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО", - говорится в сообщении. Также льготная программа будет доступна и для работников государственных и муниципальных медучреждений, имеющих специальную лицензию на медицинскую деятельность, даже если этот вид деятельности является дополнительным. Речь идет в том числе о медработниках домов престарелых и региональных отделений социальной защиты населения.На сегодняшний день льготной программой "Дальневосточная и арктическая ипотека" воспользовались свыше 200 тыс. российских семей , отметили в Минфине.Программа действует с 2019 года и предусматривает ставку от 2% годовых сроком до 20 лет, максимальная сумма кредита - 9 млн руб.
В перечень таких территорий вошли Республика Крым и г. Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Анапа, Новороссийск и Геленджик, а также Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области.
