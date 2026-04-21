Рейтинг@Mail.ru
Служащие в Крыму участники СВО смогут взять Дальневосточную ипотеку - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260421/sluzhaschie-v-krymu-uchastniki-svo-smogut-vzyat-dalnevostochnuyu-ipoteku--1155379128.html
Служащие в Крыму участники СВО смогут взять Дальневосточную ипотеку
Льготную программу "Дальневосточная и арктическая ипотека" расширили на участников СВО, служащих в приграничных районах, в том числе в Крыму и Севастополе. Об... РИА Новости Крым, 21.04.2026
ипотека
дальний восток
минфин россии
крым
севастополь
новости
льгота
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111630/20/1116302082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c3bbe7217c473d3d18a64ba0baa48515.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111630/20/1116302082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_45392aaeecb0fa9bdb3158a87a437f59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Служащие в Крыму и Севастополе участники СВО смогут взять льготную Дальневосточную ипотеку

14:28 21.04.2026
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Льготную программу "Дальневосточная и арктическая ипотека" расширили на участников СВО, служащих в приграничных районах, в том числе в Крыму и Севастополе. Об этом сообщили в Минфине России.
Ранее право на участие в программе имели в том числе участники СВО, выполняющие задачи только на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
"Теперь воспользоваться ею смогут граждане, которые участвовали в отражении вооруженного вторжения в Россию и пресечении провокаций на границе и территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО", - говорится в сообщении.
В перечень таких территорий вошли Республика Крым и г. Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, Анапа, Новороссийск и Геленджик, а также Темрюкский район Краснодарского края, Кантемировский и Россошанский районы Воронежской области.
Также льготная программа будет доступна и для работников государственных и муниципальных медучреждений, имеющих специальную лицензию на медицинскую деятельность, даже если этот вид деятельности является дополнительным. Речь идет в том числе о медработниках домов престарелых и региональных отделений социальной защиты населения.
На сегодняшний день льготной программой “Дальневосточная и арктическая ипотека” воспользовались свыше 200 тыс. российских семей , отметили в Минфине.
Программа действует с 2019 года и предусматривает ставку от 2% годовых сроком до 20 лет, максимальная сумма кредита - 9 млн руб.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
