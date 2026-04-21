Следком проверит книги Остера на "сомнительность педагогики"

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился проверить книги писателя Григория Остера на "сомнительные с педагогической точки зрения...

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился проверить книги писателя Григория Остера на "сомнительные с педагогической точки зрения установки", сообщили в пресс-службе ведомства.Также в ходе заседания прозвучало предложение привлекать участников спецоперации к обучению и воспитанию детей и для этого предусмотреть для них квоты на прохождение педагогической переподготовки.Григорий Остер – русский писатель, сценарист, драматург, телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Создатель жанра "Вредных советов" и автор первого русского детского гипертекстуального романа "Сказка с подробностями". Написал сценарии мультфильмов "38 попугаев", "Попался, который кусался!", "Котенок по имени Гав" и других.

