Следком проверит книги Остера на "сомнительность педагогики" - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Следком проверит книги Остера на "сомнительность педагогики"
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился проверить книги писателя Григория Остера на "сомнительные с педагогической точки зрения... РИА Новости Крым, 21.04.2026
ск рф (следственный комитет российской федерации)
александр бастрыкин
литература
книги
новости
общество
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396506_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_ca7c48e4662ab960a4ff2ec336eef68e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился проверить книги писателя Григория Остера на "сомнительные с педагогической точки зрения установки", сообщили в пресс-службе ведомства.Также в ходе заседания прозвучало предложение привлекать участников спецоперации к обучению и воспитанию детей и для этого предусмотреть для них квоты на прохождение педагогической переподготовки.Григорий Остер – русский писатель, сценарист, драматург, телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Создатель жанра "Вредных советов" и автор первого русского детского гипертекстуального романа "Сказка с подробностями". Написал сценарии мультфильмов "38 попугаев", "Попался, который кусался!", "Котенок по имени Гав" и других.
ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, литература, книги, новости, общество
Следком проверит книги Остера на "сомнительность педагогики"

Следком проверит книги Григория Остера на "сомнительные установки"

20:15 21.04.2026 (обновлено: 20:16 21.04.2026)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюСледователь
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился проверить книги писателя Григория Остера на "сомнительные с педагогической точки зрения установки", сообщили в пресс-службе ведомства.
"Отдельно обсуждалось содержание детской литературы: в качестве негативного примера приведены произведения Григория Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки. В связи с этим председатель СК России поручил провести проверку книг указанного автора", - говорится в официальном канале ведомства в МАХ.
Также в ходе заседания прозвучало предложение привлекать участников спецоперации к обучению и воспитанию детей и для этого предусмотреть для них квоты на прохождение педагогической переподготовки.
Григорий Остер – русский писатель, сценарист, драматург, телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Создатель жанра "Вредных советов" и автор первого русского детского гипертекстуального романа "Сказка с подробностями". Написал сценарии мультфильмов "38 попугаев", "Попался, который кусался!", "Котенок по имени Гав" и других.
СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Александр БастрыкинЛитератураКнигиНовостиОбщество
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
