Следком проверит книги Остера на "сомнительность педагогики"

Следком проверит книги Григория Остера на "сомнительные установки"
20:15 21.04.2026 (обновлено: 20:16 21.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился проверить книги писателя Григория Остера на "сомнительные с педагогической точки зрения установки", сообщили в пресс-службе ведомства.
"Отдельно обсуждалось содержание детской литературы: в качестве негативного примера приведены произведения Григория Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки. В связи с этим председатель СК России поручил провести проверку книг указанного автора", - говорится в официальном канале ведомства в МАХ.
Также в ходе заседания прозвучало предложение привлекать участников спецоперации к обучению и воспитанию детей и для этого предусмотреть для них квоты на прохождение педагогической переподготовки.
Григорий Остер – русский писатель, сценарист, драматург, телеведущий, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственной премии Российской Федерации. Создатель жанра "Вредных советов" и автор первого русского детского гипертекстуального романа "Сказка с подробностями". Написал сценарии мультфильмов "38 попугаев", "Попался, который кусался!", "Котенок по имени Гав" и других.
