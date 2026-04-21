Шойгу предостерег Кишенев и Киев от обострения в Приднестровье

Власти Молдавии при поддержке Евросоюза пытаются выдавить из Приднестровья оперативную группу российских войск. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ...

2026-04-21T19:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Власти Молдавии при поддержке Евросоюза пытаются выдавить из Приднестровья оперативную группу российских войск. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.По его словам, молдавские власти фактически лишили руководство группировки законной возможности передвижения за пределы региона и этот политический шаг подтверждает твердое намерение нынешнего руководства в Кишиневе идти на дальнейшее обострение ситуации.При этом Шойгу подчеркнул, что попытки вооруженного решения вопроса Приднестровья и замены российских миротворцев западными силами спровоцируют негативные последствия для Молдавии.Он указал, что Молдавия все активнее развивает сотрудничество с НАТО и отдельными странами альянса, а Москва при необходимости будет использовать все доступные методы для защиты в соответствии с конституцией россиян в Приднестровье.Также он предостерег Киев от попыток захвата Украиной складов боеприпасов в приднестровской Колбасне, подчеркнув, что это повлечет многочисленные жертвы и региональную экологическую катастрофу. Склады в Колбасне заполнялись еще в советское время, напомнил он."Прошло уже почти сорок лет, у большей части боеприпасов давно истек срок годности. Это означает, что не только использовать их по назначению, но и перемещать их, и даже просто трогать, смертельно опасно. И эта опасность возрастает с каждым годом", – заметил Шойгу.Власти Молдавии приняли решение о выходе страны из СНГ в апреле следующего года, заявил на прошлой неделе вице-премьер, министр иностранных дел Михай Попшой.Военные подразделения стран НАТО концентрируются в Румынии с целью оккупации Молдавии, сообщали ране в пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва видит провокации НАТО и примет контрмеры – МИДУкраина заминировала границу с Приднестровьем"Победа" партии Санду на выборах: к чему Запад готовит Молдову – мнение

