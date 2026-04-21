Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Съезд с трассы "Дон" на объездную Краснодара закроют на неделю
В Краснодарском крае на неделю будет закрыт съезд с трассы М-4 "Дон" на Южный обход Краснодара по направлению из Джубги в связи с проведением ремонта. Об этом... РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T10:22
ограничение движения
трасса м-4 "дон"
краснодар
автодор
транспорт
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111112/00/1111120092_0:288:5520:3393_1920x0_80_0_0_a20af46e5f6d6f8fda49e6c4b66c367d.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111112/00/1111120092_307:0:5214:3680_1920x0_80_0_0_0d493c4299187cc32a3a27080abb80bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкДорожный знак "кирпич", запрещающий въезд любых транспортных средств, кроме маршрутных
Дорожный знак кирпич, запрещающий въезд любых транспортных средств, кроме маршрутных - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае на неделю будет закрыт съезд с трассы М-4 "Дон" на Южный обход Краснодара по направлению из Джубги в связи с проведением ремонта. Об этом сообщает пресс-служба госкомпании "Автодор".
"С 24 по 30 апреля 2026 г. в связи с проведением плановых дорожных работ на эстакаде в составе развязки у аула Тугургой будет закрыт съезд с трассы М-4 "Дон" на Южный обход Краснодара по направлению из Джубги", - говорится в сообщении.
Объезд участка возможен через транспортную развязку на 1342 км у поселка Тлюстенхабль, уточнили в компании.
Водителей просят планировать свои маршруты с учетом указанных обстоятельств.
Ранее сообщалось, что в Крыму компания "ВАД" приступила к капремонту 15‑километрового участка федеральной трассы Р-280 "Новороссия" от пункта пропуска Джанкой до села Медведевка.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
