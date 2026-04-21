Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке
Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке
В ночь на вторник ВСУ атаковали Ростовскую область – регион подвергся массированной воздушной атаке, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T07:36
2026-04-21T07:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В ночь на вторник ВСУ атаковали Ростовскую область – регион подвергся массированной воздушной атаке, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Атаке подверглись Родионово-Несветайский, Мясниковский, Аксайский, Азовский, Шолоховский, Миллеровский, Октябрьский (сельский), Каменский, Кашарский, Милютинский, Тарасовский районы, перечислил губернатор.И подчеркнул, что жертв нет. Также он проинформировал, что не обошлось без разрушений на земле. В результате падения обломков БПЛА в Аксайском районе в поселке Реконструктор повреждено остекление в двух домах, частично разрушена кровля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
таганрог
ростовская область
юрий слюсарь, таганрог, ростовская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке

Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке – ночью сбили десятки дронов

07:36 21.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В ночь на вторник ВСУ атаковали Ростовскую область – регион подвергся массированной воздушной атаке, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой отражено и уничтожено больше четырех десятков БПЛА в городе Таганрог и 11 районах", – написал глава региона в своем канале в Мах.
Атаке подверглись Родионово-Несветайский, Мясниковский, Аксайский, Азовский, Шолоховский, Миллеровский, Октябрьский (сельский), Каменский, Кашарский, Милютинский, Тарасовский районы, перечислил губернатор.
И подчеркнул, что жертв нет. Также он проинформировал, что не обошлось без разрушений на земле. В результате падения обломков БПЛА в Аксайском районе в поселке Реконструктор повреждено остекление в двух домах, частично разрушена кровля.
Юрий СлюсарьТаганрогРостовская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
