Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке
В ночь на вторник ВСУ атаковали Ростовскую область – регион подвергся массированной воздушной атаке, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 21.04.2026
Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке – ночью сбили десятки дронов
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В ночь на вторник ВСУ атаковали Ростовскую область – регион подвергся массированной воздушной атаке, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной воздушной атаке, в ходе которой отражено и уничтожено больше четырех десятков БПЛА в городе Таганрог и 11 районах", – написал глава региона в своем канале в Мах.
Атаке подверглись Родионово-Несветайский, Мясниковский, Аксайский, Азовский, Шолоховский, Миллеровский, Октябрьский (сельский), Каменский, Кашарский, Милютинский, Тарасовский районы, перечислил губернатор.
И подчеркнул, что жертв нет. Также он проинформировал, что не обошлось без разрушений на земле. В результате падения обломков БПЛА в Аксайском районе в поселке Реконструктор повреждено остекление в двух домах, частично разрушена кровля.
