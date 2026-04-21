Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке

В ночь на вторник ВСУ атаковали Ростовскую область – регион подвергся массированной воздушной атаке, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 21.04.2026

2026-04-21T07:36

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В ночь на вторник ВСУ атаковали Ростовскую область – регион подвергся массированной воздушной атаке, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.Атаке подверглись Родионово-Несветайский, Мясниковский, Аксайский, Азовский, Шолоховский, Миллеровский, Октябрьский (сельский), Каменский, Кашарский, Милютинский, Тарасовский районы, перечислил губернатор.И подчеркнул, что жертв нет. Также он проинформировал, что не обошлось без разрушений на земле. В результате падения обломков БПЛА в Аксайском районе в поселке Реконструктор повреждено остекление в двух домах, частично разрушена кровля.

