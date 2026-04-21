Россия готова возобновить подачу нефти в Венгрию по "Дружбе"

Россия готова возобновить подачу нефти в Венгрию по "Дружбе" - РИА Новости Крым, 21.04.2026

Россия по-прежнему готова возобновить транзит нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", однако сейчас этот вопрос зависит от действий киевского режима. Об этом... РИА Новости Крым, 21.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Россия по-прежнему готова возобновить транзит нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба", однако сейчас этот вопрос зависит от действий киевского режима. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Для возобновления транзита необходимо, чтобы Киев "прекратил шантаж и открыл нефтепровод".11 марта 2025 года из-за атаки украинского дрона на измерительную станцию нефтепровода "Дружба" были приостановлены поставки нефти из РФ в Венгрию. Позже Украина повторила атаки на объект 13 и 18 августа – во втором случае без нефти временно остались Венгрия и Словакия. Также удар повторился по участку у границы с Белоруссией.Украинская сторона прекратила поставки топлива по "Дружбе" в конце января 2026-го. Киев объяснил это повреждением трубопровода. Власти Венгрии и Словакии не раз заявляли, что не верят в эту версию, и считают остановку поставок нефти политическим решением. 18 февраля 2026 года Венгрия и Словакия официально объявили о прекращении поставок на Украину дизельного топлива из-за прекращения Киевом транзита нефти по трубопроводу "Дружба".Вместе с тем, глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что до конца апреля на Украине планируют отремонтировать нефтепровод "Дружба", но работы сделают не полностью.

