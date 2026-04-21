https://crimea.ria.ru/20260421/prolety-mosta-soedineny-mezhdu-rf-i-kndr-poyavitsya-avtomobilnoe-soobschenie-1155374196.html
Пролеты моста соединены: между РФ и КНДР появится автомобильное сообщение - РИА Новости Крым, 21.04.2026
россия
кндр (северная корея)
логистика
мост
транспорт
минтранс россии
андрей никитин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/15/1155373822_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_89e8f57b1b4c9f6e95cf1eca17ee17c2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/15/1155373822_91:129:1625:1280_1920x0_80_0_0_2b6b5b430f9764599f41c86e0b049963.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Между РФ и КНДР впервые появится прямое автомобильное сообщение через реку Туманную
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым.
Россия и КНДР соединили пролеты автомобильного моста через реку Туманную, впервые в истории будет организовано прямое автосообщение между странами. Об этом говорится в сообщении
Минтранса РФ.
"На границе России и КНДР состыковали автомобильный мост. Между странами впервые появится прямое автомобильное сообщение. Запустить движение планируется уже этим летом", - проинформировали в Минтрансе.
В церемонии стыковки пролетного строения моста через реку Туманная в режиме онлайн приняли участие глава Минтранса Андрей Никитин и сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР, глава Минприроды Александр Козлов.
Соглашение о реализации проекта было подписано в 2024 году в присутствии глав государств двух стран. Строительные работы стартовали в апреле 2025 года.
"Менее чем за год выполнены важнейшие этапы строительства: возведение опор, укрепление и надвижка пролетных строений. Это стало возможным благодаря профессионализму объединенной команды специалистов, превратившей стратегический проект в реальность", – подчеркнул Андрей Никитин.
Протяженность мостового перехода составит почти 5 км, а самого моста – 1 км. Здесь будет две полосы движения. Над проектом с российской стороны работают 70 человек и 30 единиц спецтехники.
"Запуск моста позволит нарастить объемы взаимной торговли, оптимизировать логистику, укрепить культурные связи и превратить приграничные территории России и КНДР в динамично развивающиеся экономические узлы, связанные современным коридором", - подчеркнули в Минтрансе.
По нацпроекту "Эффективная транспортная система" в районе моста строят пункт пропуска Хасан. Здесь будет 10 полос движения. По плану на старте погранпереход смогут пересекать 300 транспортных средств и 2850 лиц в сутки.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.