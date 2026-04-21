Пролеты моста соединены: между РФ и КНДР появится автомобильное сообщение

Россия и КНДР соединили пролеты автомобильного моста через реку Туманную, впервые в истории будет организовано прямое автосообщение между странами. РИА Новости Крым, 21.04.2026

2026-04-21T12:32

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Россия и КНДР соединили пролеты автомобильного моста через реку Туманную, впервые в истории будет организовано прямое автосообщение между странами. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.В церемонии стыковки пролетного строения моста через реку Туманная в режиме онлайн приняли участие глава Минтранса Андрей Никитин и сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР, глава Минприроды Александр Козлов. Соглашение о реализации проекта было подписано в 2024 году в присутствии глав государств двух стран. Строительные работы стартовали в апреле 2025 года. Протяженность мостового перехода составит почти 5 км, а самого моста – 1 км. Здесь будет две полосы движения. Над проектом с российской стороны работают 70 человек и 30 единиц спецтехники. "Запуск моста позволит нарастить объемы взаимной торговли, оптимизировать логистику, укрепить культурные связи и превратить приграничные территории России и КНДР в динамично развивающиеся экономические узлы, связанные современным коридором", - подчеркнули в Минтрансе.По нацпроекту "Эффективная транспортная система" в районе моста строят пункт пропуска Хасан. Здесь будет 10 полос движения. По плану на старте погранпереход смогут пересекать 300 транспортных средств и 2850 лиц в сутки. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

