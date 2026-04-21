Пролеты моста соединены: между РФ и КНДР появится автомобильное сообщение - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Пролеты моста соединены: между РФ и КНДР появится автомобильное сообщение
Россия и КНДР соединили пролеты автомобильного моста через реку Туманную, впервые в истории будет организовано прямое автосообщение между странами. РИА Новости Крым, 21.04.2026
россия
кндр (северная корея)
логистика
мост
транспорт
минтранс россии
андрей никитин
россия, кндр (северная корея), логистика, мост, транспорт, минтранс россии, андрей никитин
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. Россия и КНДР соединили пролеты автомобильного моста через реку Туманную, впервые в истории будет организовано прямое автосообщение между странами. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.
"На границе России и КНДР состыковали автомобильный мост. Между странами впервые появится прямое автомобильное сообщение. Запустить движение планируется уже этим летом", - проинформировали в Минтрансе.
В церемонии стыковки пролетного строения моста через реку Туманная в режиме онлайн приняли участие глава Минтранса Андрей Никитин и сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и КНДР, глава Минприроды Александр Козлов.
Соглашение о реализации проекта было подписано в 2024 году в присутствии глав государств двух стран. Строительные работы стартовали в апреле 2025 года.
"Менее чем за год выполнены важнейшие этапы строительства: возведение опор, укрепление и надвижка пролетных строений. Это стало возможным благодаря профессионализму объединенной команды специалистов, превратившей стратегический проект в реальность", – подчеркнул Андрей Никитин.
Протяженность мостового перехода составит почти 5 км, а самого моста – 1 км. Здесь будет две полосы движения. Над проектом с российской стороны работают 70 человек и 30 единиц спецтехники.
"Запуск моста позволит нарастить объемы взаимной торговли, оптимизировать логистику, укрепить культурные связи и превратить приграничные территории России и КНДР в динамично развивающиеся экономические узлы, связанные современным коридором", - подчеркнули в Минтрансе.
По нацпроекту "Эффективная транспортная система" в районе моста строят пункт пропуска Хасан. Здесь будет 10 полос движения. По плану на старте погранпереход смогут пересекать 300 транспортных средств и 2850 лиц в сутки.
РоссияКНДР (Северная Корея)ЛогистикаМостТранспортМинтранс РоссииАндрей Никитин
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
