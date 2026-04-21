Рейтинг@Mail.ru
Повреждение на ж/д в Ростовской области: задерживаются 24 поезда южного и крымского направлений - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260421/povrezhdenie-na-zhd-v-rostovskoy-oblasti-zaderzhivayutsya-24-poezda-yuzhnogo-i-krymskogo-napravleniya-1155363294.html
Повреждение на ж/д в Ростовской области: задерживаются 24 поезда южного и крымского направлений
2026-04-21T06:43
2026-04-21T07:16
новости
новости крыма
ростовская область
железная дорога
поезд
поезд "таврия"
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146616034_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_0ed687733223a6cfcc858b2c88d4dab0.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146616034_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_6ce0aa42ee46e661dc7c89b07b7a2318.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
06:43 21.04.2026 (обновлено: 07:16 21.04.2026)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд
Поезд
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. 24 пассажирских поезда южного и крымского направлений задерживаются в пути на срок до 6,5 часов после происшествия на железной дороге в Ростовской области, сообщает Официальный новостной Telegram-канал Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).
Накануне вечером в результате постороннего вмешательства на станции Персиановка СКЖД была повреждена контактная сеть, проинформировал перевозчик. На место происшествия были направлены аварийные бригады железнодорожников и восстановительный поезд. Движение на станции было приостановлено.
В 04:24 вторника движение поездов, приостановленное из-за повреждения инфраструктуры в результате постороннего вмешательства в работу железнодорожного транспорта, было возобновлено, повреждения устранены, проинформировал перевозчик.
Задерживаются поезда:
№ 50 Санкт-Петербург – Кисловодск;
№ 126 Москва – Новороссийск;
№ 138 Нижний Новгород – Кисловодск;
№ 326 Пермь – Новороссийск;
№ 28 Москва – Симферополь;
№ 36 Санкт-Петербург – Адлер;
№ 84 Москва – Адлер;
№ 4 Москва – Кисловодск;
№ 418 Самара – Адлер;
№ 143 Кисловодск – Москва;
№ 11 Анапа – Москва;
№ 125 Новороссийск – Москва;
№ 339 Новороссийск – Нижний Новгород;
№ 49 Кисловодск – Санкт-Петербург;
№ 249 Новороссийск – Москва.
"В связи с приостановкой движения на время от 20 минут до 6,5 часов было задержано 24 поезда", – сказано в сообщении СКЖД.
Курсирование пригородных поездов не отменялось. Сотрудники поездных бригад оказывают необходимое содействие пассажирам.
Пассажирам поездов, задержанных в пути следования свыше 4 часов, на вокзалах Ростов-Главный, Шахтная, Новочеркасск, Зверево, Лихая предоставлены бутилированная вода и питание. В общей сложности подготовлено более 30 тысяч продуктовых наборов. Железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и скорейшего ввода их в график, подчеркнули в СКЖД.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиНовости КрымаРостовская областьЖелезная дорогаПоездПоезд "Таврия"Происшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:02Крымский мост сейчас - обстановка на утро вторника
08:54В Ярославской области задержали три группы пособников украинских мошенников
08:39Как в Крыму помогают гражданам из числа реабилитированных народов
08:24Водохранилища Крыма продолжают наполняться: на сколько хватит запасов
08:08В Крыму высадили 15 миллионов деревьев за семь лет
07:55Под контроль армии России перешло более 1 700 квадратных километров с начала года
07:36Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке
07:1297 беспилотников ликвидировали ночью над Черным морем и регионами России
07:07В Мексике мужчина расстрелял туристов и покончил с собой
06:43Повреждение на ж/д в Ростовской области: задерживаются 24 поезда южного и крымского направлений
06:29День поминовения и милостыни: что можно и нельзя делать на Радоницу
06:03Высокие цены на нефть: выгодно ли это США и что будет с контролем над Ормузом
00:01Холодный атмосферный фронт в Крыму: чего ждать от погоды во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 21 апреля
22:57Удар ВСУ по Туапсе и землетрясение на Кубани: главное за день
22:44Сосна крымская и дубы: как восстанавливают леса в Крыму
22:21Умер народный артист России Сергей Стадлер
22:08На экскурсиях в Крыму можно понаблюдать за работой реставраторов
21:55В Севастополе подешевели сахар и яйца
21:43В детском питании из Германии нашли крысиный яд – в Россию оно не завозится
Лента новостейМолния