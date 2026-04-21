https://crimea.ria.ru/20260421/povrezhdenie-na-zhd-v-rostovskoy-oblasti-zaderzhivayutsya-24-poezda-yuzhnogo-i-krymskogo-napravleniya-1155363294.html

Повреждение на ж/д в Ростовской области: задерживаются 24 поезда южного и крымского направлений

24 пассажирских поезда южного и крымского направлений задерживаются в пути на срок до 6,5 часов после происшествия на железной дороге в Ростовской области,...

2026-04-21T06:43

2026-04-21T07:16

новости

новости крыма

ростовская область

железная дорога

поезд

поезд "таврия"

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/16/1146616034_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_0ed687733223a6cfcc858b2c88d4dab0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. 24 пассажирских поезда южного и крымского направлений задерживаются в пути на срок до 6,5 часов после происшествия на железной дороге в Ростовской области, сообщает Официальный новостной Telegram-канал Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).Накануне вечером в результате постороннего вмешательства на станции Персиановка СКЖД была повреждена контактная сеть, проинформировал перевозчик. На место происшествия были направлены аварийные бригады железнодорожников и восстановительный поезд. Движение на станции было приостановлено.В 04:24 вторника движение поездов, приостановленное из-за повреждения инфраструктуры в результате постороннего вмешательства в работу железнодорожного транспорта, было возобновлено, повреждения устранены, проинформировал перевозчик.Задерживаются поезда:№ 50 Санкт-Петербург – Кисловодск;№ 126 Москва – Новороссийск;№ 138 Нижний Новгород – Кисловодск;№ 326 Пермь – Новороссийск;№ 28 Москва – Симферополь;№ 36 Санкт-Петербург – Адлер;№ 84 Москва – Адлер;№ 4 Москва – Кисловодск;№ 418 Самара – Адлер;№ 143 Кисловодск – Москва;№ 11 Анапа – Москва;№ 125 Новороссийск – Москва;№ 339 Новороссийск – Нижний Новгород;№ 49 Кисловодск – Санкт-Петербург;№ 249 Новороссийск – Москва.Курсирование пригородных поездов не отменялось. Сотрудники поездных бригад оказывают необходимое содействие пассажирам.Пассажирам поездов, задержанных в пути следования свыше 4 часов, на вокзалах Ростов-Главный, Шахтная, Новочеркасск, Зверево, Лихая предоставлены бутилированная вода и питание. В общей сложности подготовлено более 30 тысяч продуктовых наборов. Железнодорожники принимают все необходимые меры для сокращения времени задержки поездов и скорейшего ввода их в график, подчеркнули в СКЖД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

