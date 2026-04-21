Политическое чудо: что даст России и Европе новый премьер Болгарии

Победа на парламентских выборах партии "Прогрессивная Болгария" во главе с экс-президентом страны, а теперь будущим премьером Руменом Радевом ведет страну на... РИА Новости Крым, 21.04.2026

2026-04-21T18:31

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Победа на парламентских выборах партии "Прогрессивная Болгария" во главе с экс-президентом страны, а теперь будущим премьером Руменом Радевом ведет страну на путь возвращения суверенитета и нормализации отношений с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала журналист из Болгарии Ася Зуан.По словам Зуан, Румен Радев – профессиональный политик, причем достаточно прагматичный, к тому же он человек с очень хорошим образованием, в том числе военным. Именно благодаря этому, по ее мнению, за время своего пребывания у власти и вообще в политике он смог не только глубоко осмыслить проблемы страны и чаяния народа, но и понять, что для достижения целей Болгарии как независимой страны в сложившихся условиях нужно быть предельно осторожным.Следуя выбранному курсу, Радев сделал беспрецедентный шаг до выборов – впервые в современной политической истории Болгарии сложил полномочия президента, чтобы выйти из этой номинальной функции, поскольку видел ситуацию насквозь, считает собеседница."Я связываю это с тем, что он услышал тревогу болгарского народа. А я напомню, что мы проводили очень мощные протесты, но правительство нас не слышало и не видело. Тогда он встал на сторону народа... И народ пошел навстречу Румену Радеву", – добавила журналист.Такое единение народа и представителя власти она называет политическим чудом, поскольку подобного в Болгарии не наблюдалось как минимум лет пятнадцать.Доказательством тому, что болгары поверили лидеру партии "Прогрессивная Болгария" и пошли за ним, стали и явка на выборах, и итоги голосования, отметила журналист.И теперь, несмотря на отчаянные попытки западных СМИ представить Румена Радева как "троянского коня России" и "угрозу Европе", в Болгарии не получится провернуть "румынский сценарий" и сказать, что это пророссийский кандидат, сказала собеседница.При этом Радев, жесткий противник вооружения Украины, всегда выступал за необходимость мирного урегулирования украинского конфликта, против участия Болгарии в милитаризации Европы и за восстановление нормального диалога с Россией, чего Болгарии не хватало все последнее десятилетие, подчеркнула Зуан.По ее мнению, как проболгарский политик и настоящий государственник, опираясь на народ, Радев поставит Болгарию на путь возвращения ею своего суверенитета."И если до этого момента Болгария находилась в позиции исполнителя (воли Запада – ред.), то теперь мы получаем возможность вернуть себе национальное самосознание и правительство, которое будет защищать наши интересы", – сказала Зуан.А в интересах Болгарии, как и в интересах Восточной Европы и вообще Европы, иметь адекватные, нормальные отношения с Россией в политическом смысле, добавила она. В условиях, когда действует отвратительный тренд на русофобию и есть маргинализация в отношениях между странами, вернуть все на круги своя будет непросто, но реально, уверена собеседница.Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение, что победа партии "Прогрессивная Болгария" во главе с Руменом Радевым на выборах в республике стала своеобразной компенсацией для России после потери своего партнера в Европе в лице премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.На парламентских выборах в Болгарии, состоявшихся 19 апреля, победила коалиция "Прогрессивная Болгария" во главе с евроскептиком, экс-президентом страны Руменом Радевом. Он неоднократно выступал против предоставления военной помощи Киеву, а также за переоценку подхода Европы к проводимой Россией на Украине спецоперации и возвращение к дипломатии в отношениях с РФ. Лидеры гонки набрали почти 45% голосов, что позволило обеспечить себе однопартийное большинство в парламенте.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Союз против Украины: когда Венгрия, Словакия и Чехия смогут объединитьсяМина уничтожена у черноморского побережья Турции близ границы с Болгарией

