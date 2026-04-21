Политическое чудо: что даст России и Европе новый премьер Болгарии - РИА Новости Крым, 21.04.2026
Политическое чудо: что даст России и Европе новый премьер Болгарии
Что даст России и Европе новый премьер Болгарии
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Победа на парламентских выборах партии "Прогрессивная Болгария" во главе с экс-президентом страны, а теперь будущим премьером Руменом Радевым ведет страну на путь возвращения суверенитета и нормализации отношений с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала журналист из Болгарии Ася Зуан.
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Победа на парламентских выборах партии "Прогрессивная Болгария" во главе с экс-президентом страны, а теперь будущим премьером Руменом Радевом ведет страну на путь возвращения суверенитета и нормализации отношений с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала журналист из Болгарии Ася Зуан.
По словам Зуан, Румен Радев – профессиональный политик, причем достаточно прагматичный, к тому же он человек с очень хорошим образованием, в том числе военным. Именно благодаря этому, по ее мнению, за время своего пребывания у власти и вообще в политике он смог не только глубоко осмыслить проблемы страны и чаяния народа, но и понять, что для достижения целей Болгарии как независимой страны в сложившихся условиях нужно быть предельно осторожным.
"К сожалению, Болгария на сегодняшний день является членом Европейского Союза и НАТО. И в этих условиях он (Радев – ред.) не мог себе позволить каких-то громких заявлений. Но последовательно держал очень взвешенную позицию", – сказала гостья эфира.
Следуя выбранному курсу, Радев сделал беспрецедентный шаг до выборов – впервые в современной политической истории Болгарии сложил полномочия президента, чтобы выйти из этой номинальной функции, поскольку видел ситуацию насквозь, считает собеседница.
"Я связываю это с тем, что он услышал тревогу болгарского народа. А я напомню, что мы проводили очень мощные протесты, но правительство нас не слышало и не видело. Тогда он встал на сторону народа... И народ пошел навстречу Румену Радеву", – добавила журналист.
Такое единение народа и представителя власти она называет политическим чудом, поскольку подобного в Болгарии не наблюдалось как минимум лет пятнадцать.

"Люди не доверяют властям, не признают их, не видят в их лице государственников, которые отстаивают национальные интересы. Наоборот, видят, как эти интересы предают, слепо следуя западным указаниям. Люди соскучились по настоящим политикам. И когда Румен Радев появился, у нас появилась надежда", – сказала гостья эфира.

Доказательством тому, что болгары поверили лидеру партии "Прогрессивная Болгария" и пошли за ним, стали и явка на выборах, и итоги голосования, отметила журналист.
И теперь, несмотря на отчаянные попытки западных СМИ представить Румена Радева как "троянского коня России" и "угрозу Европе", в Болгарии не получится провернуть "румынский сценарий" и сказать, что это пророссийский кандидат, сказала собеседница.
При этом Радев, жесткий противник вооружения Украины, всегда выступал за необходимость мирного урегулирования украинского конфликта, против участия Болгарии в милитаризации Европы и за восстановление нормального диалога с Россией, чего Болгарии не хватало все последнее десятилетие, подчеркнула Зуан.

"Он (Радев – ред.) последовательно защищал свою позицию в сложных условиях, когда был еще президентом. А сейчас у него будет больше полномочий и возможность сформировать правительство. Главная его защита – доверие болгарских избирателей, народа, и он не сможет его предать", – считает журналист.

По ее мнению, как проболгарский политик и настоящий государственник, опираясь на народ, Радев поставит Болгарию на путь возвращения ею своего суверенитета.
"И если до этого момента Болгария находилась в позиции исполнителя (воли Запада – ред.), то теперь мы получаем возможность вернуть себе национальное самосознание и правительство, которое будет защищать наши интересы", – сказала Зуан.
А в интересах Болгарии, как и в интересах Восточной Европы и вообще Европы, иметь адекватные, нормальные отношения с Россией в политическом смысле, добавила она. В условиях, когда действует отвратительный тренд на русофобию и есть маргинализация в отношениях между странами, вернуть все на круги своя будет непросто, но реально, уверена собеседница.

"У нас духовные и исторические связи есть. Болгарский народ об этом не раз заявлял. И у нас появился шанс сделать первый шаг в Европе в сторону нормализации отношений с Россией. Радев сторонник классической, доброй политики. То есть от него ожидания очень большие", – подытожила политобозреватель.

Ранее руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров высказал мнение, что победа партии "Прогрессивная Болгария" во главе с Руменом Радевым на выборах в республике стала своеобразной компенсацией для России после потери своего партнера в Европе в лице премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
На парламентских выборах в Болгарии, состоявшихся 19 апреля, победила коалиция "Прогрессивная Болгария" во главе с евроскептиком, экс-президентом страны Руменом Радевом. Он неоднократно выступал против предоставления военной помощи Киеву, а также за переоценку подхода Европы к проводимой Россией на Украине спецоперации и возвращение к дипломатии в отношениях с РФ. Лидеры гонки набрали почти 45% голосов, что позволило обеспечить себе однопартийное большинство в парламенте.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
