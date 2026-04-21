Под контроль армии России перешло более 1 700 квадратных километров с начала года
С начала весны российские военные освободили 34 населенных пункта в зоне проведения спецоперации. Под российский контроль перешло около 700 квадратных... РИА Новости Крым, 21.04.2026
2026-04-21T08:18
Под контроль армии России перешли 80 населенных пунктов с начала года
07:55 21.04.2026 (обновлено: 08:18 21.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. С начала весны российские военные освободили 34 населенных пункта в зоне проведения спецоперации. Под российский контроль перешло около 700 квадратных километров территории. Об этом заявил начальник Генштаба ВС России по итогам выступления на пункте управления общевойскового объединения "Южной" группировки, сообщает Минобороны РФ.
"В течение марта – апреля российскими войсками освобождено 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории", – сказано в сообщении.
Всего с начала этого года под наш контроль перешло 80 населенных пунктов и более 1700 квадратных километров территории. Полностью завершено освобождение
Луганской Народной Республики.
В настоящее время наступление соединений и воинских частей Объединенной группировки войск ведется на всех направлениях, подчеркнули в оборонном ведомстве.
"Южная" группировка войск наступает в районе Славянско-краматорско-константиновского укрепрайона. В марте под наш контроль на этом направлении перешли шесть населенных пунктов, в апреле – освобождена Диброва.
Группировка войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжает создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей Украины. В марте взяты под наш контроль 15 населенных пунктов, в апреле освобождены Волчанские Хутора и Зыбино.
Группировка войск "Запад" развивает наступление на широком фронте в своей зоне ответственности. В марте освобождены восемь населенных пунктов. Завершена ликвидация окруженного противника на восточном берегу реки Оскол в районе южнее Купянска-Узлового.
"Наиболее активные боевые действия идут на Краснолиманском направлении, где штурмовые подразделения группировки продолжают освобождение Красного Лимана. Под нашим контролем находится около 70% территории города", – добавили в Минобороны.
