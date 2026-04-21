Почему в Крыму упал спрос на жилье и что будет летом – прогноз эксперта
2026-04-21T21:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Крыму наблюдается сезонное охлаждение спроса на жилье, которое усугубилось обновлением условий программы семейной ипотеки, однако ситуация обещает стабилизироваться уже в мае, а в середине лета заметно измениться в сторону роста. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт рынка недвижимости Крыма Дарья Плотникова.Читайте также на РИА Новости Крым:Как может измениться семейная ипотека в РоссииВ Севастополе растет спрос на долгосрочную аренду квартирСлужащие в Крыму участники СВО смогут взять Дальневосточную ипотеку
21:09 21.04.2026 (обновлено: 21:13 21.04.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым.
"В Крыму есть некоторое сезонное охлаждение, но к концу апреля – началу мая, спрос, вероятнее всего, будет стабилизироваться, как показывает практика предыдущих лет. Летом интерес обычно существенно растет и к жилью, и к апартаментам, особенно в курортных регионах, где есть море", – сказала Плотникова.
По ее словам, на падение спроса на жилье в Крыму существенно повлияли "новеллы" с ужесточением условий по семейной ипотеке.
"Мы видим снижение платежеспособного спроса. Но я хочу отметить, что спрос все равно есть, и он перешел в выжидающую фазу, когда у покупателей появится финансовая возможность жилье приобрести", – добавила Плотникова.
Она отметила, что базовую ставку по ипотеке в России сейчас можно назвать ограждающей – это больше 20%. Ведь если взять кредит на квартиру, стоимостью 6 млн рублей, то даже при двадцатипроцентном первоначальном взносе, который является минимальным для ипотечных сделок, ежемесячный платеж будет превышать 80 000 рублей, привела пример Плотникова.
"И такая ставка не стимулирует, конечно, к приобретению жилья. Безусловно, арендовать квартиру сегодня пока еще дешевле", – заметила она.
По ее мнению, в определенной степени сложившаяся ситуация оздоровит рынок, который трансформировался из "рынка застройщиков" в "рынок клиентов", где борются за внимание покупателя и его возможность приобрести жилье.
"Это стимулирует наших девелоперов искать вместе с банками и клиентами возможность для приобретения ими нового жилья... И сегодня уже многие застройщики более податливы в плане субсидирования ипотечной ставки. Простым языком: это когда застройщик покупает за свой счет у банка ставку для своего клиента, то есть помогает ему воспользоваться более низкой ставкой по ипотеке", – сказала она.
По словам эксперта, банки предлагают сегодня на весь срок строительства и ипотеки ставку 13,9% – это минимальная ипотечная ставка по базовой программе, и она существенно снижает ежемесячный платеж.
"Есть примеры, и более низких ставок, но они обычно действуют на короткий период, в течение, например, срока строительства до ввода. Но если говорить о среднем сроке пользования ипотечным кредитом, то буквально год назад банки делились такой статистикой: по Крыму, около 7 – 7,5 нужно для того, чтобы погасить ипотеку полностью", – сказала Плотникова.
Есть крымчане, которые, вопреки всем сложностям, берут ипотеку на 30 лет, но закрывают платежи раньше срока, используя для этого вполне законные механизмы: внесение ипотечного платежа раньше нужной даты с сокращением срока кредита, хотя такой вариант безусловно, не всем под силу.
Плотникова подчеркнула, что сейчас государство старается более адресно подходить ко всем мерам социальной поддержки, в том числе к семейной ипотеке. И в свете готовящихся изменений спрос на жилье грядущим летом обещает вырасти еще и по этой причине, считает эксперт.
"Посмотрим, что будет после масштабного социологического опроса, о котором заявил Хуснуллин (Марат, вице-премьер РФ – ред.). Уже в июле, наверное, нам анонсируют эти изменения. И это возможно порадует, в том числе крымчан, и спрос летом подрастет и в связи с этими изменениями", – сказала Плотникова.
Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ совместно с администрацией президента России подготовили несколько вариантов модернизации семейной ипотеки и наилучший из них выберут по итогам соцопроса до 1 июля 2026 года.
