https://crimea.ria.ru/20260421/pochemu-v-krymu-upal-spros-na-zhile-i-chto-budet-letom--ekspert-1155392502.html

Почему в Крыму упал спрос на жилье и что будет летом – прогноз эксперта

2026-04-21T21:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Крыму наблюдается сезонное охлаждение спроса на жилье, которое усугубилось обновлением условий программы семейной ипотеки, однако ситуация обещает стабилизироваться уже в мае, а в середине лета заметно измениться в сторону роста. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала эксперт рынка недвижимости Крыма Дарья Плотникова.По ее словам, на падение спроса на жилье в Крыму существенно повлияли "новеллы" с ужесточением условий по семейной ипотеке."Мы видим снижение платежеспособного спроса. Но я хочу отметить, что спрос все равно есть, и он перешел в выжидающую фазу, когда у покупателей появится финансовая возможность жилье приобрести", – добавила Плотникова.Она отметила, что базовую ставку по ипотеке в России сейчас можно назвать ограждающей – это больше 20%. Ведь если взять кредит на квартиру, стоимостью 6 млн рублей, то даже при двадцатипроцентном первоначальном взносе, который является минимальным для ипотечных сделок, ежемесячный платеж будет превышать 80 000 рублей, привела пример Плотникова."И такая ставка не стимулирует, конечно, к приобретению жилья. Безусловно, арендовать квартиру сегодня пока еще дешевле", – заметила она.По ее мнению, в определенной степени сложившаяся ситуация оздоровит рынок, который трансформировался из "рынка застройщиков" в "рынок клиентов", где борются за внимание покупателя и его возможность приобрести жилье.По словам эксперта, банки предлагают сегодня на весь срок строительства и ипотеки ставку 13,9% – это минимальная ипотечная ставка по базовой программе, и она существенно снижает ежемесячный платеж.Есть крымчане, которые, вопреки всем сложностям, берут ипотеку на 30 лет, но закрывают платежи раньше срока, используя для этого вполне законные механизмы: внесение ипотечного платежа раньше нужной даты с сокращением срока кредита, хотя такой вариант безусловно, не всем под силу.Плотникова подчеркнула, что сейчас государство старается более адресно подходить ко всем мерам социальной поддержки, в том числе к семейной ипотеке. И в свете готовящихся изменений спрос на жилье грядущим летом обещает вырасти еще и по этой причине, считает эксперт.Накануне вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ совместно с администрацией президента России подготовили несколько вариантов модернизации семейной ипотеки и наилучший из них выберут по итогам соцопроса до 1 июля 2026 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как может измениться семейная ипотека в РоссииВ Севастополе растет спрос на долгосрочную аренду квартирСлужащие в Крыму участники СВО смогут взять Дальневосточную ипотеку

